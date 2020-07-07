Кинокомпания Warner Bros. снимет новый фильм о Джоне Константине

Киностудия Warner Bros. планирует снять новый фильм о Джоне Константине — экзорцисте из комиксов DC, спасающем людей от демонов из потустороннего мира. За экранизацию возьмётся режиссёр Джей Джей Абрамс, режиссёр таких картин, как "Звёздный путь" и "Стартрек. Возмездие".

Издание The Direct сообщило, что сейчас он работает над проектом "Тёмной лиги справедливости" для стримингового сервиса HBO Max и новая лента будет выполнена в том же стиле.

Главного героя в первом фильме "Константин. Повелитель тьмы" сыграл Киану Ривз. Картина вышла в 2005 году и собрала в прокате более 230 миллионов долларов. Вернётся ли актёр к этой роли, пока не известно.

В 2014 году состоялся релиз телевизионного сериала режиссёра Мэтта Райана, в котором образ Константина был пересмотрен. Всего было выпущено 13 эпизодов, а затем канал NBC принял решение закрыть шоу.

Все остальные подробности пока остаются не известны, поскольку проект находится в стадии разработки, но не исключено, что новый фильм окажется так же популярен, как и первый хоррор о похождениях циничного мага.