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Ветер повалил почти 100 деревьев в Подмосковье. Пользователи делятся роликами в соцсетях

В отдельных районах порывы достигали скорости 20 метров в секунду.

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Видео © Instagram / roman.vargos

В Подмосковье ураганный ветер повалил почти сотню деревьев. Как сообщает Главное управление МЧС России по Московской области, всего по региону упало 94 дерева и один рекламный щит.

В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений произошло падение 94 деревьев в двенадцати городских округах, падение одного рекламного щита, повреждено одиннадцать автомобилей в восьми городских округах, — говорится в сообщении.

Видео © Instagram / svetik_ov888

Гроза не оставила равнодушными жителей региона. Больше всего "досталось" жителям подмосковных городов, расположенных к северо-востоку от столицы. Пользователи соцсетей делятся видео стихии из Зеленограда, Красногорска и Химок.

Видео © Instagram / artistgusse

Порывы ветра достигали скорости 20 метров в секунду. Стихия повредила десяток автомобилей. Не обошлось без пострадавших: в Красногорском районе сильный ветер поднял в воздух палатку торговой точки вместе с продавщицей. Женщину откинуло на большое расстояние, в результате чего она упала на дорогу.

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