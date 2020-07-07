На фоне бубонной чумы в Китае зарегистрировали случай ещё одного смертельного заболевания

На востоке Китая 5 июля зафиксировали случай заражения лихорадкой денге. Об этом сообщает газета "Бэйцзин жибао".

Диагноз поставили больному в уезде Гуандэ провинции Аньхой. Отмечается, что мужчина ранее бывал в Индонезии, Мьянме и Пакистане.

Лихорадка денге — вирусная инфекция, которая распространена в субтропиках, её разносят комары. При этом заболевании наблюдается высокая температура, тошнота, сыпь, боли в голове и пояснице.