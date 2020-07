"Обман как образ жизни". Племянница рассказала, как Трамп схитрил в колледже

На следующей неделе родственница главы Белого дома планирует опубликовать семейные мемуары под названием Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man ("Слишком много и всегда мало. Как моя семья создала самого опасного в мире человека"). Эта книга, ещё не увидев свет, вызвала огромный скандал. Автор намерена открыть в ней довольно неприглядные тайны миллиардера и главы США.