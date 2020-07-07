"Обман как образ жизни". Племянница рассказала, как Трамп схитрил в колледже

Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри уличила известного дядю в том, что он фальсифицировал вступительные экзамены в колледж, об этом рассказало издание New York Times.

На следующей неделе родственница главы Белого дома планирует опубликовать семейные мемуары под названием Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man ("Слишком много и всегда мало. Как моя семья создала самого опасного в мире человека"). Эта книга, ещё не увидев свет, вызвала огромный скандал. Автор намерена открыть в ней довольно неприглядные тайны миллиардера и главы США.

Одна из них — обман Трампа на экзаменах в колледже. Будучи выпускником старшей школы, он якобы заплатил своему однокласснику, чтобы тот прошёл вступительное испытание вместо него. Высокий балл, полученный будущим президентом, позволил ему поступить в аспирантуру престижной бизнес-школы Wharton Пенсильванского университета.

Мэри Трамп, клинический психолог, утверждает, что у её дяди Дональда есть все девять клинических критериев для того, чтобы быть нарциссом. И всё же, отмечает она, даже этот ярлык не отражает всей совокупности психологических проблем президента. Племянница подчеркнула, что для американского лидера обман — это образ жизни.

— Эго Дональда было и остаётся хрупким и неадекватным барьером между ним и реальным миром, с которым благодаря деньгам и власти его отца ему никогда не приходилось договариваться самостоятельно, — заключила она.