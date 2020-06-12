Назван величайший киногерой всех времён

Герой серии приключенческих фильмов Индиана Джонс — величайший киногерой в истории. Такого мнения придерживаются читатели журнала Empire.

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"Отцом" знаменитого учёного-археолога в исполнении Харрисона Форда является Джордж Лукас, придумавший героя в 1973 году. Он же выступал продюсером серии картин, режиссёром которых стал Стивен Спилберг.

На втором месте расположилась прапорщик Эллен Рипли из кинофильмов "Чужой", роль которой исполнила Сигурни Уивер. Замкнул тройку Железный человек Роберта Дауни — младшего из киновселенной Marvel.

Среди супергероев, вошедших в десятку, также оказались Капитан Америка, Чёрная пантера, Бэтмен, Супермен и Джеймс Бонд. Кроме того, в топ-10 вошли два представителя саги "Звёздные войны" — Люк Скайуокер и Лея Органа.