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В Останкинскую телебашню попала молния. Видео опубликовала группа во "ВКонтакте" "Подсмотрено в Москве | Московские новости".

Последствия происшествия пока не известны. В главный громоотвод Москвы высотой более 500 метров ежегодно попадает около 30 мощнейших электрических разрядов. Защита от молний на Останкино представляет собой огромный контур заземления, расположившийся на глубине шести метров вдоль фундамента башни, на него отведены и соединены между собой все выступающие металлические детали здания.

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