В Калининграде задержали четырёх вербовщиков террористов

В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков запрещённой в России международной террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"*. Об этом сообщила представитель ведомства по региону Екатерина Исправникова.

— Пресечена преступная деятельность четырёх граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации, — приводит её слова РИА "Новости".

Операцию провели сотрудники регионального УФСБ РФ и пограничного управления. В ходе обысков были обнаружены флаги, экстремистская литература и атрибутика группировки.

Отмечается, что задержанные вели в регионе идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии для дальнейшей переправки их в зону боевых действий. Они взяты под стражу.

Ранее в Крыму задержали шестерых человек по подозрению в участии в "Хизб ут-тахрир"*.