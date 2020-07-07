Адвокат заявил, что в материалах уголовного дела не фигурирует статья Сафронова о поставках российских истребителей в Египет

Следствие не включило в материалы уголовного дела статью бывшего журналиста "Коммерсанта", а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о поставках российских истребителей в Египет. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Иван Павлов.

Он отметил, что на суде сторона обвинения неоднократно подчёркивала, что процесс не связан с журналистской деятельностью Сафронова.

Ранее СМИ сообщили, что дело Сафронова может быть связано со статьёй, опубликованной в "Коммерсанте" в марте 2019 года, а затем удалённой с сайта издания.