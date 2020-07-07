Адвокат заявил, что в материалах уголовного дела не фигурирует статья Сафронова о поставках российских истребителей в Египет

Следствие не включило в материалы уголовного дела статью бывшего журналиста "Коммерсанта", а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о поставках российских истребителей в Египет. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Иван Павлов.
Он отметил, что на суде сторона обвинения неоднократно подчёркивала, что процесс не связан с журналистской деятельностью Сафронова.
Ранее СМИ сообщили, что дело Сафронова может быть связано со статьёй, опубликованной в "Коммерсанте" в марте 2019 года, а затем удалённой с сайта издания.
Напомним, Сафронов был задержан, когда выходил из подъезда. Лайф публиковал видео. Суд арестовал его до 6 августа по делу о госизмене. Сам фигурант свою вину не признаёт, а защита намерена обжаловать решение.