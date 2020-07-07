Телеведущую Ксению Собчак отпустили из полиции под обязательство о явке после её задержания у здания ФСБ в Москве. Об этом рассказал юрист организации "Правозащита открытки" Алексей Прянишников.
— С Ксении Собчак взяли обязательство о явке для составления протокола о нарушении порядка проведения акции и отпустили из отдела полиции, — цитирует его ТАСС.
По словам юриста, журналистке могут выписать штраф в размере 20 тысяч рублей.
Всего на акции, которая прошла на Лубянской площади в Москве, было задержано 27 человек, большая часть из которых являются сотрудниками СМИ. Как уточнили в полиции, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
Напомним, одиночные пикеты в центре Москвы прошли из-за задержания советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у него не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, однако вину он не признал. Защита намерена обжаловать арест.