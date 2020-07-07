Телеведущую Ксению Собчак отпустили из полиции под обязательство о явке после её задержания у здания ФСБ в Москве. Об этом рассказал юрист организации "Правозащита открытки" Алексей Прянишников.

— С Ксении Собчак взяли обязательство о явке для составления протокола о нарушении порядка проведения акции и отпустили из отдела полиции, — цитирует его ТАСС.

По словам юриста, журналистке могут выписать штраф в размере 20 тысяч рублей.