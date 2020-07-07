"ДТП — это не уголовка". Пашаев заявил, что частично признаёт нахождение Ефремова за рулём в момент аварии

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что защита лишь частично признаёт обвинения в том, что артист находился за рулём в момент аварии.

Юрист вновь отказался огласить доказательства невиновности своего подзащитного, наличие которых анонсировал ранее, и подчеркнул, что отвечать на вопросы преждевременно. Он потребовал дать возможность разобраться в деле в рамках Уголовно-процессуального кодекса, ведь признать вину актёр всегда успеет.

— Мы частично признаём вину, что за рулём был Ефремов. ДТП — это специфическое преступление, но никак не уголовка, — подчеркнул Пашаев в эфире телеканала "Россия-1".

Защитник отметил, что в деле есть много вопросов и нюансов, однако он настаивает, что преступление не было совершено предумышленно. Адвокат добавил, что заявления об отказе семьи погибшего Сергея Захарова от материальной помощи не соответствуют действительности и у него есть аудиозапись беседы с братом жертвы аварии, подтверждающая эти слова.

В ответ на заявления Пашаева о невиновности актёра адвокат потерпевших Александр Добровинский напомнил о неопровержимых доказательствах того, что за рулём находился именно Ефремов.

— Есть видеозаписи со всех камер, которые свидетельствуют, что он был в машине один. И был за рулём. Это всё от лукавого, — сказал юрист в интервью Федеральному агентству новостей.

Добровинский добавил, что экспертиза однозначно подтвердила, что на подушке безопасности автомобиля Ефремова, об которую ударился артист в момент столкновения, остались следы его эпителия и жировые отделения.