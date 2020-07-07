"ДТП — это не уголовка". Пашаев заявил, что частично признаёт нахождение Ефремова за рулём в момент аварии

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что защита лишь частично признаёт обвинения в том, что артист находился за рулём в момент аварии.
Юрист вновь отказался огласить доказательства невиновности своего подзащитного, наличие которых анонсировал ранее, и подчеркнул, что отвечать на вопросы преждевременно. Он потребовал дать возможность разобраться в деле в рамках Уголовно-процессуального кодекса, ведь признать вину актёр всегда успеет.
— Мы частично признаём вину, что за рулём был Ефремов. ДТП — это специфическое преступление, но никак не уголовка, — подчеркнул Пашаев в эфире телеканала "Россия-1".
Защитник отметил, что в деле есть много вопросов и нюансов, однако он настаивает, что преступление не было совершено предумышленно. Адвокат добавил, что заявления об отказе семьи погибшего Сергея Захарова от материальной помощи не соответствуют действительности и у него есть аудиозапись беседы с братом жертвы аварии, подтверждающая эти слова.
В ответ на заявления Пашаева о невиновности актёра адвокат потерпевших Александр Добровинский напомнил о неопровержимых доказательствах того, что за рулём находился именно Ефремов.
— Есть видеозаписи со всех камер, которые свидетельствуют, что он был в машине один. И был за рулём. Это всё от лукавого, — сказал юрист в интервью Федеральному агентству новостей.
Добровинский добавил, что экспертиза однозначно подтвердила, что на подушке безопасности автомобиля Ефремова, об которую ударился артист в момент столкновения, остались следы его эпителия и жировые отделения.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Напомним, 3 июля Пашаев внезапно заявил о невиновности Ефремова, и сам заслуженный артист якобы согласился с этим. В аварии, унёсшей жизнь Сергея Захарова, по версии защитника, участвовала лишь машина звезды кино. Александр Добровинский, представляющий интересы пострадавших, назвал такие слова кощунством. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, актёру предъявлено обвинение в окончательной редакции. Защитник семьи жертвы ДТП уверен, что началась "игра за условный срок", но отрицание вины не изменит исхода уголовного процесса.