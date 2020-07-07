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В Чехии отказались от комментариев по делу Сафронова

Как ранее заявил адвокат советника гендиректора "Роскосмоса", следствие считает, что он передавал в Прагу секретные данные.

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Фото © Facebook / Иван Сафронов

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передавал спецслужбам страны секретные сведения.

Без комментариев, — цитирует слова главы ведомства издание Denik N.

Напомним, ранее адвокат Сафронова заявил, что он подозревается в работе на чешские спецслужбы. По версии следствия, советник гендиректора "Роскосмоса" передавал информацию о военно-техническом сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством. При этом конечными получателями этих данных считаются США.

Как сообщал Лайф, утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы "Роскосмоса" Сафронова. Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Он занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать его арест.

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