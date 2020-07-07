"Я вас огорчу всех". Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах — видео

Видео © Телеканал "Россия"
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий актёра Михаила Ефремова, рассказал о своих доходах. Видео выступления юриста в программе "60 минут" опубликовала в своём телеграм-канале телеведущая Ольга Скабеева.
— Я вас огорчу всех: в тройке самых богатых адвокатов я если не первый, то второй, — отметил Пашаев.
При этом он не стал называть суммы, о которых идёт речь. Столь высокий уровень доходов адвокат объяснил работой "на результат", а не "на публику".
ДТП с Михаилом Ефремовым
Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре Москвы вечером 8 июня. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он пересёк двойную сплошную и врезался в другой автомобиль. За рулём фургона находился Сергей Захаров, от полученных травм он скончался в больнице. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.