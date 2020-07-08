Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН о трансграничной помощи Сирии

Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции Германии и Бельгии по продлению на год работы двух погранпереходов на границе Сирии и Турции. Об этом говорится в заявлении на сайте Постоянного представительства РФ.

По словам постпреда Василия Небензи, Россия внесёт в Совбез свой проект резолюции, согласно которому открытым должен остаться только один КПП — Баб-аль-Хава.

— Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182, — говорится в заявлении постпредства.

Российская делегация отметила, что за последние шесть лет значительно сократилась неподконтрольная Правительству Сирии территория, однако необходимо удовлетворить гуманитарные потребности всех сирийцев. Москва призывает все заинтересованные стороны оказать содействие в наращивании гумпоставок через линии соприкосновения.

— Также призываем партнёров по совету и другие государства — члены ООН не политизировать гуманитарное досье, вместо этого поддержав наш проект резолюции, благодаря которому продолжится оказание гуманитарной помощи населению Идлиба, — добавили в постпредстве.

По итогам голосования 13 стран совета проголосовали "за", Россия и Китай высказались против. Резолюция была отклонена из-за протеста постоянных членов СБ ООН.