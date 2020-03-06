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Совбез ООН не принял заявление по итогам переговоров РФ и Турции по Идлибу

Вразрез решению пошла позиция одного из государств.

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Фото © Pixabay

Совет Безопасности ООН не принял общее заявление для прессы по итогам заседания, на котором Россия донесла информацию об итогах переговоров с Турцией по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом журналистам сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Мы хотели принять элементы для прессы. Но из-за позиции одной делегации это оказалось невозможным, — заявил Небензя.

Ранее Лайф сообщал, что на прошедшей двусторонней встрече лидеров России и Турции главы двух государств договорились о прекращении огня в провинции Идлиб, создании безопасного коридора на трассе М4 в Сирии, а также о начале совместного российско-турецкого патрулирования автодороги.

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