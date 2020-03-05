Лавров рассказал, о чём договорились Путин и Эрдоган во время переговоров

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган согласились, что необходимо прекратить все боевые действия. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По итогам встречи было принято решение ввести режим прекращения огня в Идлибе с 00:00 пятницы, 6 марта, и создать коридор безопасности в шести километрах к северу и в шести километрах к югу от трассы М4 в Сирии. Кроме того, 15 марта Турция и Россия начинают совместное российско-турецкое патрулирование по данной трассе.

Также Москва и Анкара подтвердили приверженность суверенитету Сирии и заявили, что сирийский конфликт не имеет военного решения и что необходимо прекратить все боевые действия. При этом Россия и Турция отметили решимость бороться со всеми проявлениями терроризма, указав, что угроза гражданским лицам и инфраструктуре "не может быть оправдана предлогами".

Ранее Лайф сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Переговоры длились три часа и проходили в формате тет-а-тет, после чего к встрече присоединились делегации с обеих сторон. В общей сложности лидеры общались около шести часов.

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