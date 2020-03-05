Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным по Идлибу

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Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о решении ситуации в сирийском Идлибе.

Вместе с Эрдоганом в Россию прибыли глава МИД Турции, а также министр обороны, министр казначейства и финансов и глава Национальной разведывательной организации.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась после того, как 33 военнослужащих турецкой армии были убиты и ещё 32 пострадали в результате обстрела сирийской армией в данном регионе. Накануне Минобороны РФ сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе.