"Смехотворные и абсурдные утверждения". Белый дом считает лживой книгу племянницы Трампа

В Белом доме считают лживой и не имеющей никакого отношения к истине книгу племянницы президента США Дональда Трампа Мэри Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man ("Слишком много и всегда мало. Как моя семья создала самого опасного в мире человека").

— Это смехотворные и абсурдные утверждения, которые не имеют абсолютно никакого отношения к правде, — подчеркнула пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинани.

Она отметила, что в Белом доме книгу ещё не видели, но уверены, что она полна домыслов. Это заявление раскритиковал в "Твиттере" глава ассоциации журналистов вашингтонской администрации и автор бестселлера Front Row at the Trump Show Джонатан Карл.

Он иронично уточнил, что пресс-секретарь имеет "интересный взгляд" на мемуары Мэри Трамп: называет их ложью, хотя ещё не видела. В ответ Макинани призвала журналиста "не быть неискренним", ведь он знает, как это работает, — ей на почту пришло большое количество выдержек и цитат, опубликованных в СМИ, по которым можно было сделать некоторые выводы.