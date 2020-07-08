Следствие полагает, что Сафронов совершил преступление из корыстных побуждений

Следствие считает, что советник главы Роскосмоса и бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов совершил преступление из корыстных побуждений, выдержку из материалов дела зачитал адвокат подозреваемого Евгений Смирнов.

— Работал на Управление по связи с заграницей и информации Чехии. Он совершал эти действия из корыстных побуждений, — цитирует ТАСС слова юриста.

Смирнов добавил, что в материалах дела содержится заявление о том, что Сафронов получил задание собрать и передать информацию о деятельности Вооружённых сил РФ на Ближнем Востоке в 2017 году и военно-техническом сотрудничестве со странами Африки.