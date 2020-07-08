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Глава Пентагона заявил об успешном "сдерживании" России в первый год своей работы

Также он отметил контртеррористические операции Пентагона, с помощью которых удалось ликвидировать многих ключевых террористов.

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Фото © ТАСС / Marvin Lynchard / Dod / Planet Pix via ZUMA Wire

Министр обороны США Марк Эспер по случаю годовщины работы в должности отчитался об успешном "сдерживании" России и стран-изгоев.

За прошедший год министерство <…> сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов — России и Китая, — сказал Эспер в видеообращении, опубликованном на сайте ведомства.

Также он отметил контртеррористические операции Пентагона, с помощью которых удалось устранить десятки ключевых террористов, и сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.

Напомним, Эспер вступил в должность министра обороны 23 июля 2019 года, сменив на этом посту Патрика Шэнахэна.

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