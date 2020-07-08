Глава Пентагона заявил об успешном "сдерживании" России в первый год своей работы

Министр обороны США Марк Эспер по случаю годовщины работы в должности отчитался об успешном "сдерживании" России и стран-изгоев.

— За прошедший год министерство <…> сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов — России и Китая, — сказал Эспер в видеообращении, опубликованном на сайте ведомства.

Также он отметил контртеррористические операции Пентагона, с помощью которых удалось устранить десятки ключевых террористов, и сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.