Эксперт назвала вкусный способ укрепить иммунитет

Шоколад активизирует гормоны удовольствия — дофамин и серотонин — и отлично стимулирует иммунитет, рассказала специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.
Кроме того, лакомство является источником антиоксидантов, которые благотворно влияют на свёртываемость крови и защищают от свободных радикалов.
— Какао-бобы обладают самым высоким содержанием флавоноидов среди всех пищевых продуктов. Можно сказать, шоколад стимулирует наш иммунитет, — отметила Зародина в интервью радио Sputnik.
Она объяснила, что самый полезный шоколад — с высоким содержанием какао, а вот сахар, напротив, снижает эффект от антиоксидантов. Лучше всего отдать предпочтение горькому шоколаду, меньше плюсов для здоровья в молочном, а белый напрочь лишён ценных веществ.
Специалист по рациональному питанию порекомендовала не злоупотреблять лакомством, поскольку это скажется на здоровье и внешнем виде. Следует знать меру и наслаждаться каждым кусочком, а не заедать стресс.
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