Эксперт назвала вкусный способ укрепить иммунитет

Шоколад активизирует гормоны удовольствия — дофамин и серотонин — и отлично стимулирует иммунитет, рассказала специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.

Кроме того, лакомство является источником антиоксидантов, которые благотворно влияют на свёртываемость крови и защищают от свободных радикалов.

— Какао-бобы обладают самым высоким содержанием флавоноидов среди всех пищевых продуктов. Можно сказать, шоколад стимулирует наш иммунитет, — отметила Зародина в интервью радио Sputnik.

Она объяснила, что самый полезный шоколад — с высоким содержанием какао, а вот сахар, напротив, снижает эффект от антиоксидантов. Лучше всего отдать предпочтение горькому шоколаду, меньше плюсов для здоровья в молочном, а белый напрочь лишён ценных веществ.

Специалист по рациональному питанию порекомендовала не злоупотреблять лакомством, поскольку это скажется на здоровье и внешнем виде. Следует знать меру и наслаждаться каждым кусочком, а не заедать стресс.