Эксперты объяснили разницу в количестве замужних женщин и женатых мужчин

Женщины в гражданских браках чаще считают себя замужними, а мужчины — наоборот. Об этом сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения в преддверии Дня семьи и верности, передаёт РИА "Новости".
При этом отмечается, что число гражданских браков в стране растёт, но основная часть населения всё же стремится жить в официальных союзах.
Разницу эксперты объяснили различиями в мужской и женской психологии, а также логике. Кроме того, по их словам, этот феномен замечается во многих странах, где проводится перепись населения, с помощью которой и можно вычислить данные по незарегистрированным бракам.
В медиаофисе также отметили, что увеличивается срок совместной жизни до свадьбы.
Последняя Всероссийская перепись населения, проведённая в 2010 году, показала, что в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояло 33,2 миллиона мужчин и 33,3 миллиона женщин. Новая перепись была перенесена на апрель 2021 года.