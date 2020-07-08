Эксперты объяснили разницу в количестве замужних женщин и женатых мужчин

Женщины в гражданских браках чаще считают себя замужними, а мужчины — наоборот. Об этом сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения в преддверии Дня семьи и верности, передаёт РИА "Новости".

При этом отмечается, что число гражданских браков в стране растёт, но основная часть населения всё же стремится жить в официальных союзах.

Разницу эксперты объяснили различиями в мужской и женской психологии, а также логике. Кроме того, по их словам, этот феномен замечается во многих странах, где проводится перепись населения, с помощью которой и можно вычислить данные по незарегистрированным бракам.

В медиаофисе также отметили, что увеличивается срок совместной жизни до свадьбы.