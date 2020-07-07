Любовь и верность в полукарантине. Как отметить День семьи в России

Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности — праздник, который ввели в 2008 году. Дата 8 июля была выбрана неслучайно: по православному календарю именно в этот день поминают Петра и Февронию — семейную пару муромских святых, которые жили в XIII веке, а канонизированы церковью были в 1547 году.

Легенда праздника

Супруги Пётр и Феврония — герои "Повести о Петре и Февронии Муромских", которая была написана по случаю их канонизации. Интересно, что сам князь Пётр из Мурома не упоминается в летописных источниках, поэтому уверенности в том, что это был исторический персонаж, нет. А вот история, которую изложили летописцы, не только о любви и верности, но и о чрезвычайной хитрости и целеустремлённости Февронии вполне вероятна, учитывая документы.

Икона "Панкратий Тавроменийский, Пётр и Феврония Муромские". Фото © ТАСС /Александр Овчинников

Согласно легенде, за несколько лет до княжения Пётр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. И во сне князю было сказано, что его сможет исцелить дочь пчеловода Феврония с Рязанской земли. После исцеления вместо платы за помощь девушка пожелала стать женой князя. Но князь не выполнил просьбу, так как она была простолюдинкой. Через некоторое время князя снова постигла болезнь, и, исцелившись вновь от рук Февронии, Пётр женился на ней. Когда пришла очередь наследства на княжение, бояре не могли допустить княгиню-простолюдинку и заставили Петра бросить жену или уйти вместе с ней. Так получилось, что пара ушла на корабле по реке Оке, чтобы зажить простой счастливой жизнью. В это же время в Муроме, где должен был править князь, начинаются волнения и народ просит вернуться его с женой обратно. Тот согласился. В старости Пётр и Феврония приняли монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния, они молили Бога, чтобы умереть им в один день и быть погребёнными в одном гробу. Так и случилось.

Празднование в России

В России праздник появился в 2008 году. Оргкомитет празднования Дня семьи, любви и верности возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив, супруга тогдашнего президента страны Светлана Медведева. Именно под её руководством разработали и утвердили положение о празднике. Символом Дня семьи, любви и верности выбрали ромашку — полевой цветок, который символизирует чистоту отношений, любовь и верность.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев