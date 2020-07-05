Нацистский шик. Почему в Индии открывают магазины и кафе имени Гитлера

Удивительный факт — в Индии Гитлер не ассоциируется с таким уж большим злом, каким представляется в России, Европе или США. Более того, достаточно много индийцев по-настоящему симпатизируют предводителю нацистской Германии. И делают это они осознанно и открыто: в Индии не является нонсенсом то, что кто-то размещает свастику или портрет Адольфа на входе в бар или упаковке мороженого.

Холодный и суровый взгляд жестокого убийцы буравит прохожих с коробки от десерта. А в это время улыбчивый индиец с рожком в руках позирует перед камерами журналистов. Он доволен, что его мороженое Hitler привлекло внимание приезжих. В 2015 г. эта картинка облетела СМИ многих стран. Да и сегодня фотография нет-нет да всплывает в различных пабликах с мемами.

Фото © twitter.com / CJ Werleman

Многие смотрят, ухмыляются тупой шутке и идут дальше, подозревая, что увиденное — фотожаба или постановка. Большинство оправдывает появление этого изображения любыми нелепыми обстоятельствами, но только не правдой. Согласитесь, трудно поверить, что где-то существование такого мороженого является нормой.

Тем не менее это так. Мороженое Hitler было придумано в штате Уттар-Прадеш на заводе компании MVF Products. Её владелец Нирадж Кумар в разговоре с журналистами признался, что назвал десерт в честь своего дяди, которого из-за вспыльчивости в кругу друзей и близких называли Гитлером.

— Называя эту партию рожков, я подумал: "А почему бы не повеселиться и не назвать мороженое в честь моего дяди!" Так и возник десерт Hitler, — без какого-либо смущения рассказывает Кумар. Затем добавляет, что у него и мысли не было хайпануть на провокационном названии. — Не думаю, что, используя фотографию Гитлера, мы набрали хоть сколько-нибудь рекламных очков. Скорее всего, люди, которые покупают рожки в Уттар-Прадеш, понятия не имеют, кто такой Гитлер, — говорит бизнесмен.

Быть такого не может! Все знают, что Гитлер — ужасный человек

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В Индии многие люди придерживаются иного мнения. Индийцы в курсе, что именно фюрер развязал самую кровопролитную войну в мире, но ими это воспринимается как обычный исторический факт. Как ещё одна война, в которой они почти не участвовали.

Такое восприятие лидера Третьего рейха характерно не только для Индии, но и для других развивающихся стран. Подробно этот феномен в 2016 г. на Foreign Policy описал историк Дэвид Лардж. Статья появилась после того, как филиппинский президент Родриго Дутерте публично сравнил себя с Адольфом Гитлером.

— Гитлер уничтожил три миллиона евреев. На Филиппинах три миллиона наркоманов. Я был бы рад убить их всех. <...> Если у Германии был Гитлер, то у Филиппин есть… — выступая перед народом, заявил политик, показывая на себя пальцем. И нет, народ не изгнал Дутерте из страны, не линчевал и даже не осудил. Более того, политик до сих пор стоит у власти.

Что любопытно, Родриго Дутерте — не единственный политик, который сравнивал себя с предводителем нацистов. В 2003 г. похожим образом о себе высказался уже почивший Роберт Мугабе, бывший президент Зимбабве. — Я всё ещё Гитлер этой эпохи, — говорил он о себе. И ничего ему за это не было.

Второй президент Индонезии Сухарто тоже открыто симпатизировал Третьему рейху. Его предшественник — Сукарно, выступая против голландской колонизации, неоднократно делал позитивные отсылки к Гитлеру. Политики Пакистана, Египта и ряда других стран Ближнего Востока в разное время высказывали симпатию самому ненавистному в мире человеку.

Популярность Гитлера в этих странах историк Дэвид Лардж объясняет тем, что там пренебрежительно относятся к фактам о Второй мировой войне. Тогда как в Европе и на Западе фюрер известен как маньяк, гипернационалист и архитектор холокоста, в той же Индии его воспринимают как строгого лидера, который радикально, но всё же эффективно решал социальные проблемы.

Важную роль в формировании позитивного имиджа убийцы сыграло и то, что он выступал против англо-франко-американского господства. Надо ли говорить, что за долгие годы колонизации у стран третьего мира появился веский повод не любить европейцев и симпатизировать их врагам?

Нацистский шик сегодня

Вернёмся в Индию и посмотрим, к чему привело незападное отношение к Гитлеру. Спойлер: мороженое — это, простите за каламбур, только вершина айсберга.

Фото © twitter.com / CJ Werleman

В 2006 г. в Мумбае открылось кафе под названием "Гитлеровский крест". На входе красовались свастика и портрет лидера нацистов, а интерьер был выполнен в красно-чёрно-белых цветах. Правда, недолго. Спустя пару недель после протестов местных евреев кафе переименовали в "Крест".

В 2007 г. фирма по производству товаров для дома в Мумбае использовала свастику в рекламе новой коллекции простыней и наволочек. Серия получила название "Нацистская коллекция". Владелец компании апеллировал к тому, что символ в виде четырёх букв Г в индийской культуре не имеет ничего общего с Третьим рейхом.

Не устояли перед популярностью Гитлера в Индии и некоторые международные компании. Например, в 2008 г. индийское подразделение HP использовало образ лидера нацистской Германии для рекламы USB-флешек. Чёрный прямоугольник на постере располагался там, где у несостоявшегося художника росли усы.

Только в 2012 г. в Индии был переименован магазин одежды Hitler. Мало владельцу было просто провокационного слова на вывеске, так он ещё и точку над буквой I изобразил в форме свастики. Что характерно, он, как и парень из истории с мороженым, отмазался перед журналистами за счёт родственника. Бизнесмен заявил, что назвал магазин в честь дедушки со взрывным характером.

Как мы уже отметили выше, нацистский шик присущ не только стране коров и слонов. В Индонезии, например, до 2017 г. работало кафе под названием Soldatenkaffee, которое неформально называли "нацистским кафе". Что удивительно, закрылось заведение не по причине чьего-то недовольства, а из-за недостатка посетителей.

В Таиланде на уличных рынках футболки, статуэтки и прочие сувениры, изображающие Гитлера, настолько же распространены, насколько на Арбате популярны матрёшки и шапки-ушанки. Это тоже следствие ведущейся в стране политики.