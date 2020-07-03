178 раненых и 84 погибших. Как во Франции произошла самая страшная авария в истории автоспорта

Гонки — это гипнотизирующее зрелище. Если не вживую, то хотя бы на записях многие видели, как особо фанатичные зрители часто подходят буквально вплотную к трассам, чтобы посмотреть на манёвры автомобилей с лучшего ракурса. К трассам, по которым в сантиметрах от людей проносятся автомобили на огромной скорости. Кажется, что ещё чуть-чуть — и случится страшное. Но почти всегда обходится. Самая же страшная трагедия в истории автоспорта по иронии судьбы настигла людей в самом безопасном месте — на трибуне. Случилось это 11 июня 1955 года. В честь недавнего юбилея трагедии вспоминаем, как она произошла.

Гонка, во время которой произошла авария, называется "24 часа Ле-Мана". Она ежегодно проходит по сей день начиная с 1923 года. Название соревнование получило в честь французского города Ле-Ман, возле которого располагается трасса, и формата — гонщики совершают 24-часовой заезд. "24 часа Ле-Мана" считается старейшей из ныне существующих гонок на выносливость.

Изначально на трассу выезжали серийные скоростные автомобили с открытыми кабинами. Позже их заменили так называемые спорткары. Сегодня и вовсе используются прототипы, представляющие из себя нечто вроде гибридов болидов "Формулы-1" и роскошных серийных суперкаров вроде Ferrari, McLaren, Koenigsegg.

Ле-Ман сегодня и Ле-Ман тогда — две разные вещи

Вернёмся в 1955 год. На трассу выезжает несколько десятков спорткаров от известных автомобильных производителей. Главными конкурентами являются Ferrari, Mercedes-Benz и Jaguar. После войны европейские компании с особым энтузиазмом принялись навёрстывать упущенные годы.

Автоконцерны радикально совершенствовали свои спорткары и быстро наращивали их мощность. К 1955 году болиды разгонялись до 300 км/ч и выше. На фоне прогресса автомобилестроителей удручающе выглядела организация турниров. Правила проведения гонок практически не изменились с 1923-го — года, когда самые быстрые машины едва разгонялись до 100 км/ч.

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Несмотря на троекратно возросшую скорость, в автомобилях всё ещё не появились ремни безопасности (пилоты считали, что в момент аварии лучше вылететь из транспорта, нежели оказаться зажатым искорёженным металлом). Трасса для "24 часа Ле-Мана" за более чем 30 лет дорабатывалась только дважды. Но не во имя повышения безопасности, а ради укорачивания.

Фаворитами гонки 1955 года являлись Пьер Левег на серебряной стреле Mercedes-Benz 300 SLR, Лэнс Маклин на Austin-Healey 100 и Майк Хоторн на Jaguar D-type. Автомобили Mercedes и Jaguar были в тот момент на острие прогресса. Немецкий спорткар получил корпус из сплава магния, который оказался легче алюминия, и новый 8-цилиндровый V-образный двигатель на 3 л. Британец же щеголял новомодными дисковыми тормозами, тогда как пилоту Mercedes пришлось довольствоваться классическими барабанными.

Цепочка роковых событий

Лидеры гонки (вышеупомянутая тройка) добивали 35-й круг. Левег на 300 SLR шёл на третьем месте. Хоторн на Jaguar D-Type только-только обогнал Лэнса Маклина на Austin-Healey 100 и вырвался на первое место. Приближается линия торможения с пит-стопами и забитыми до отказа трибунами.

Из-за агрессивного манёвра в самом конце круга Майк Хоторн поздно замечает сигнал пит-стопа. Не желая начинать новый круг без технического осмотра, он начинает тормозить. Британский автомобиль с новыми тормозами быстро сбрасывает скорость, что сбивает с толку следующего за ним впритык Лэнса Маклина. Austin-Healey 100 резко выруливает из-за Jaguar. Левег замечает появившееся препятствие, но успевает только предупредить жестом позади идущего товарища по команде. На скорости около 240 км/ч Mercedes наезжает на Austin-Healey 100 и подпрыгивает, словно на трамплине.

Столкновение происходит на участке, где по обе стороны трассы расположены трибуны. Автомобиль Левега клюёт отбойник, отчего начинает вращаться и разрываться на куски. Каждый из которых на такой скорости — смертельный снаряд.

Mercedes-Benz превратился в Mercedes-убийцу

Отделившийся капот летит в толпу и, словно бритва, обезглавливает нескольких зрителей. Блок цилиндра, радиатор, передняя подвеска и другие тяжёлые запчасти словно ядра разрывают людей в клочья на 100 метров вперёд. Пилот Пьер Левег тоже погибает. Удар выбрасывает гонщика из автомобиля и во время приземления его череп просто трескается. Мгновенная смерть.

— Сцена на другой стороне дороги неописуема. Мёртвые и умирающие люди повсюду. Многие из них истошно вопят от боли. Я оцепенел, как во сне, и испугался настолько, что не мог даже думать, — вспоминает один из пилотов команды Jaguar, наблюдавший трагедию со стороны.

На этом кровавая баня не заканчивается. Топливный бак остановившегося автомобиля Mercedes-Benz 300 SLR взрывается, что увеличивает число жертв. Сплав магния начинает с треском плавиться. Окалины раскалённого металла летят на трассу и на трибуны. Спасатели, которые понятия не имели, как тушить магний, заливают огонь водой, что только усугубляет ситуацию — пожар усиливается. Машина горит больше часа.

Меж тем Лэнс Маклин на повреждённом автомобиле Austin-Healey 100 таранит левый отбойник, отскакивает и сбивает полицейского, фотографа и ещё двух человек, каждый из них получает тяжелейшие увечья. Пилот чудом выживает.

Всего же инцидент унёс жизни 84 человек и искалечил ещё, по разным данным, от 120 до 178 зрителей. Бывали чёрные дни в истории автоспорта и после этого случая, но авария на "24 часа Ле-Мана" в 1955 году по-прежнему считается самой страшной.

Мир автоспорта изменился навсегда

Как ни странно, гонка не остановилась. Организаторы посчитали, что, покидая трассу, зрители заблокируют проезд для скорой помощи. Победила в том заезде команда Jaguar во главе с Майком Хоторном. Он праздновал победу с шампанским на следующий день, когда начались похороны погибших в аварии.

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Многие журналисты посчитали Хоторна главным виновником трагедии. Ведь именно он начал экстренное торможение, повлёкшее за собой цепочку роковых событий. Впрочем, расследование теорию прессы не подтвердило и признало аварию несчастным случаем.

Команда Mercedes-Benz снялась с турнира в тот же день. После трагедии немцы в том году приняли участие ещё в двух соревнованиях и выиграли. А потом на несколько десятилетий ушли из соревнований, финансируемых автопроизводителями. Компания официально заявила, что сосредоточится на разработке легковых потребительских автомобилей. Mercedes-Benz вернулась к кольцевым гонкам только в 80-х годах.

После трагедии в Ле-Мане мир автоспорта изменился навсегда. Во Франции, Испании, Швейцарии и Германии гонки запретили до тех пор, пока организаторы не разработают новые стандарты безопасности и не приведут трассы в соответствие им же. Эхо страшной аварии докатилось даже до другого континента. В США ликвидировалась Американская автомобильная ассоциация, главная на тот момент гоночная организация Америки.

Где-то ограничения продержались недолго. Во Франции, где и произошла авария, гонки возобновились уже осенью того же года. В большинстве других регионов — через год. А например, в Швейцарии впервые после 1955 года вопрос об амнистии автоспорта поднялся только в 2003 году. Что, впрочем, не привело к разрешению гонок. Смягчились запреты только в 2015-м: власти Швейцарии пустили на свою территорию "Формулу-Е".

Сама трасса, на которой проводится "24 часа Ле-Ман", после аварии, разумеется, сильно преобразилась. Например, между трибунами и трассами прорыли широкий ров. Площадь пит-стопов тоже расширилась — заезжать на них стало проще. Увеличилась полоса замедления.

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