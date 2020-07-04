OdeSSa. Как тайная организация нацистов до сих пор защищает их по всему миру

Нацистские формирования СС (Schutzstaffeln) с самого начала создавались как орден особо преданных Гитлеру людей. Попасть в него было сложно, выйти — нельзя. В СС принимали только "расово чистых" немцев, за которых должны были поручиться действующие эсэсовцы.

Именно с СС были связаны самые страшные, самые чёрные и немыслимые страницы нацистского террора: уничтожение людей в концлагерях и массовые расстрелы мирного населения. Недаром Нюрнбергский суд официально объявил каждого, кто добровольно вступил в СС, военным преступником.

Отто Скорцени — руководитель "ОдеССы"

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Несмотря на "преданность", думать о том, как избежать наказания, и подготавливать пути отступления члены СС стали ещё до смерти Гитлера. Для этого, а также для защиты бывших эсэсовцев от преследований и была создана Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen — "Организация бывших членов СС", или OdeSSa.

OdeSSa должна была не только помочь членам СС бежать "крысиными тропами", но и занималась их дальнейшей поддержкой — организацией бизнеса, обогащением, сохранением и распространением преступных идей, а главное — охраной нацистских палачей, у которых руки были по плечи в крови.

У истоков организации стояли такие одиозные фигуры, как исчезнувший в мае 1945 года Мартин Борман, любимчик Гитлера Отто Скорцени и эсэсовец Фридрих Швенд. По странному стечению обстоятельств спасение двух последних было напрямую связано с американцами. Отто Скорцени сбежал из лагеря для военнопленных в Дармштадте самым наглым образом — его забрали сослуживцы, переодетые в военную форму США.

Отто Скорцени и Адольф Гитлер. Фото © ullstein bild / ullstein bild via Getty Images

Они подъехали на машине, предъявили документы на допрос заключённого и спокойно увезли обвиняемого в убийстве американских военнопленных. Начальство лагеря даже не стало проверять документы. Есть версия, что Скорцени просто подкупил американцев, выдав им часть золота нацистов. Точно так же купил свою жизнь и эсэсовец Фридрих Швенд — он отдал американцам награбленное золото на 200 000 долларов.

По данным Лубянки, Скорцени прожил два года на ферме в Баварии, а потом, скрываясь от правосудия, через Францию выехал в Мадрид под защиту диктатора Франко. В 1949 году по заданию "ОдеССы" он создал подпольную организацию "Паук", которая занималась вывозом и даже реабилитацией (!) нацистов. Отделения "ОдеССы" были им организованы в Каире и Испании, где он создал ещё и клуб "Круг испанских друзей".

В 1951 году преследование Скорцени в ФРГ было прекращено. Позже он торговал оружием и был советником двух президентов — аргентинского Хуана Перона и арабо-египетского Гамаля Насера, консультировал спецслужбы Франко. Осуществлял представительскую деятельность западногерманских металлургических компаний. Прожил до 1975 года, умер от рака и был похоронен в Вене. Провожавшие его камрады, не скрываясь, салютовали почившему зигой.

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О том, что Скорцени мог быть одним из лидеров "ОдеССы", стало известно в 1972 году, когда в Перу был произведён обыск в доме Фридриха Швенда. В подвале жандармы нашли огромный архив, среди которого была папка с надписью OdeSSa. В папке — досье на 100 членов организации и протоколы собрания "ОдеCCы" в испанском городе Марбелья, которое прошло в начале 1960-х годов. Более того, по бумагам выходило, что эсэсовцы продолжали борьбу — шесть бывших офицеров СС в это время жили в Израиле, а двое из них были внедрены в израильскую секретную службу "Моссад"

Неудачи "Моссада"

В отличие от остального мира, который сквозь пальцы смотрел на нацистов, забыть их преступления не могли две страны — СССР и Израиль. Но в отличие от СССР, который ловил нацистских прихвостней лишь на своей территории, Израиль создал при "Моссаде" спецотделы мстителей "Амаль" и "Месер", которые занимались тем, что выявляли и призывали к ответу нацистов, ускользнувших от петли.

Отчёт о работе "Моссада" был рассекречен лишь недавно. Поиски нацистов были инициированы дважды — в конце 1950-х годов и в 1977-м. Не веря в гибель видных нацистов, евреи до конца 1970-х охотились за Мартином Борманом и Генрихом Мюллером.

Сотрудники "Моссада" готовили покушения на Франца Радемахера, занимавшегося массовыми убийствами евреев, на "доктора Смерть" Йозефа Мегеле и "врача" Ганса Эйзеле. Все они, к сожалению, умерли своей смертью.

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Шеф гестапо гауптштурмфюрер СС Клаус Барбье, приговорённый во Франции к смерти, жил в Боливии под протекцией США под именем Клауса Альтмана, работал советником президента Гарсиа Месы. Чтобы спасти его от "Моссада", американцы выдали его Франции, где ему заменили смерть пожизненным заключением. Он умер от рака в тюрьме.

Гауптштурмфюрер СС Алоиз Бруннер, отправивший на смерть сотни тысяч человек, был найден евреями в Египте, где поставлял оружие алжирцам, затем перебрался в Сирию. В первый раз его пытались взорвать в 1961 году, но он выжил, хотя бомба взорвалась прямо в руках нациста. Во второй раз, в 1980 году, взрывом бомбы ему оторвало четыре пальца. До конца жизни он сохранил ненависть к евреям и преследовал их. По некоторым данным, под конец жизни был заключён Башаром Асадом под домашний арест, но тем не менее дожил до 98 лет и умер своей смертью.

Хорст Шуман, занимавшийся чудовищными экспериментами по кастрации узников концлагерей, был выдан ФРГ, однако процесс над ним превратился в фарс и был закрыт "из-за нездоровья" нациста, который после прожил ещё 12 лет.

Слева на фотографии Хорст Шуман. Справа — остатки здания в Освенциме II (Биркенау), где Шуман совершал медицинские зверства. Фото © Wikipedia

Покушения на изобретателя передвижных газовых камер Вальтера Рауфа, жившего в Чили, оказались бесполезны. Нацист спокойно дожил до старости, а прибывшая в страну охотница за нацистами Беата Кларсфельд была арестована. Рауф же скончался от рака лёгких в 1984 году в госпитале Сантьяго.

Карл Штрейбель, виновный в гибели 2 млн евреев и 50 тыс. цыган, прожил спокойную жизнь в ФРГ и умер своей смертью, так и не ответив за содеянное. В отношении гестаповца Курта Лишка евреи добились судебного приговора. В 1978 году суд ФРГ приговорил его к десяти годам заключения. Лишка вышел на свободу через семь лет. Это далеко не полная информация.

Ответили перед судом

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Разумеется, были и удачи — например, похищение из Аргентины коменданта Освенцима Адольфа Эйхера, виновного в смерти 2 млн евреев, которого с трудом нашли, похитили, накачали наркотиками и вывезли из страны под видом травмированного израильского пилота. В 1970 году он предстал перед судом в Израиле и был казнён.

Сбежавший в Сирию гауптштурмфюрер СС Франц Штангль, комендант Собибора, отвечавший за убийство 700 тыс. евреев, был в 1967 году найден сотрудничавшим с "Моссадом" "охотником за нацистами" Симоном Визенталем. Был выдан ФРГ, получил пожизненное заключение и умер в тюрьме через полгода.

Но настоящая схватка развернулась между агентами "Моссада" и Отто Скорцени. Ходит легенда, что Скорцени лично увёз в пустыню и убил торговца оружием Хайнца Круга, заподозрив его в том, что он подосланный убийца "Моссада". В конце концов "Моссад" оставил Скорцени в покое. За это нацист снабжал Израиль данными о египетских ракетах. В 1991 году Израиль официально прекратил все операции по поиску фашистов.

Сопротивление "ОдеССы"

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Почему же у израильских спецслужб было так мало фактических удач? Сотрудники разведки объясняют это неблагоприятными политическими обстоятельствами, но, может быть, всё дело было в противодействии "ОдеССы"? Раз у нацистов были агенты даже в "Моссаде", почему бы не предположить, что они проникли и в высшие политические круги Израиля?

Недаром всё чаще звучит конспирологическое предположение о сращивании верхушки Израиля с нацистами, возможно, с представителями всё той же "ОдеССы", которые до сих пор не только занимаются вопросами "пенсий" для выживших фашистов, но и защищают их в судах, предоставляют им убежище, документы, средства, а главное — возможности.