Красные НЛО. Как Сталина заподозрили в организации атак инопланетян на США

Оглавление Крушение "летающего диска" Сталинские гуманоиды Разоблачение

В начале июля 1947 года в Америке произошёл самый знаменитый в истории инцидент с НЛО. Розуэлльское крушение стало началом НЛО-мании, охватившей во второй половине ХХ века сначала США, а затем и большинство остальных стран. О том, что тогда произошло, написано множество книг и статей, а споры не утихают до сих пор. Но одна из самых свежих гипотез, объясняющих Розуэлльский инцидент, уверенно затыкает за пояс все ранее существовавшие. Оказывается, "вторжение инопланетян" в США организовал не кто иной, как глава СССР Иосиф Сталин!

Крушение "летающего диска"

В начале июля 1947 года работник одного из ранчо в нескольких километрах от Розуэлла сообщил местному шерифу, что ночью слышал некий взрыв, а на следующее утро обнаружил на земле обломки странного летательного аппарата. Он был охарактеризован как "летающий диск" диаметром примерно 3,5 метра. На месте крушения были найдены обломки из фольги и резины, но никакой электроники, двигателей и других вещей, характерных для летательных аппаратов, обнаружено не было.

От шерифа информация попала в СМИ, которые сообщили, что на ранчо рухнула летающая тарелка. Однако это сообщение почти сразу было опровергнуто военными. В официальном пресс-релизе Военно-воздушных сил США сообщалось, что на ранчо были найдены обломки метеозонда.

Фото © Wikipedia

После этого история позабылась почти на 30 лет. Её затмили другие странные инциденты. Но в середине 70-х на волне популярности НЛО в прессе стало появляться всё больше рассказов свидетелей Розуэлльского инцидента. Порой их показания были откровенно сомнительными. Первым заговорил один из сотрудников авиабазы, на которую доставили обломки аппарата. Он заявил, что, по его мнению, этот аппарат не являлся метеозондом и военные просто придумали эту версию, чтобы не будоражить общественность. Следом пошли совсем уж сомнительные свидетели. Так, один из охотников за НЛО заявил, что его знакомый инженер в ту ночь наблюдал крушение тарелки и видел не только обломки, но и тела её экипажа. Это были гуманоиды. Правда, сам видевший их инженер подтвердить эти слова не мог, поскольку давно уже умер. Другой свидетель утверждал, что также воочию наблюдал крушение, только пилоты не погибли при аварии, а находились рядом с тарелкой. Правда, этому свидетелю в момент крушения аппарата было всего пять лет.

Фото © Wikipedia

На волне этих откровений энтузиасты написали несколько объёмных книг о Розуэлльском крушении, которые вышли немалыми тиражами и вызвали интерес не только у охотников за НЛО, но и у широкой публики. История постепенно становилась частью американского культурного мейнстрима, о ней сняли несколько документальных фильмов-расследований. Но настоящей сенсацией стало опубликованное в 1995 году видео. Его владелец уверял, что оно было засекречено почти полвека и ему стоило немалых трудов раздобыть запись.

На плёнке несколько патологоанатомов проводили вскрытие тела мёртвого гуманоида, якобы найденного на месте крушения аппарата. Ведущие СМИ и телеканалы сражались за право продемонстрировать эту плёнку, и в конце концов она была продана за весьма внушительную сумму. Видео сразу же окрестили самым достоверным подтверждением существования НЛО за всю историю, хотя скептики сразу обратили внимание на ряд нестыковок. В частности, патологоанатомы проводили вскрытие с таким огромным количеством ошибок и нарушений инструкций, что создавалось впечатление, что они занимаются этим впервые. Сомнения вызвали и некоторые другие технические детали. В конце концов бывший владелец видео публично признался, что оно является фальсификацией. Патологоанатомы на самом деле были актёрами-любителями, а тела инопланетян сделаны профессиональным художником и скульптором.

Впрочем, данный факт никак не помешал популярности Розуэлльского инцидента, который к этому времени превратился в самодостаточный миф мирового масштаба. До сих пор с завидной регулярностью возникают новые версии этого инцидента. Однако несколько лет назад появилась настолько необычная гипотеза, что на её фоне померкли даже самые смелые и дерзкие из высказанных ранее.

Сталинские гуманоиды

В 2011 году американская журналистка и публицистка Энни Джейкобсен опубликовала книгу под названием "Зона 51. Рассекреченная история самой секретной американской военной базы". В ней она выдвигает откровенно шокирующую гипотезу — за инопланетным вторжением в США стоял советский лидер Иосиф Сталин. Версия звучит откровенно безумно, однако Джейкобсен — это не какой-то сумасшедший конспиролог, ведущий блог для десятка подписчиков, а весьма известный и уважаемый публицист и журналист-расследователь. Например, она выходила в финал Пулицеровской премии — самой престижной мировой награды в сфере журналистики. Но каким образом Сталин мог повелевать инопланетянами, сам факт существования которых до сих пор не доказан?

Фото © Mark Peterson / Corbis via Getty Images

По версии Джейкобсен, никаких инопланетян на самом деле никогда не существовало. Всё это было фальсификацией, организованной СССР для дестабилизации обстановки в Америке. Оказывается, знаменитый "Ангел смерти" из Освенцима Йозеф Менгеле, прославившийся своими зловещими экспериментами над узниками лагерей, бежал не в Латинскую Америку, а был захвачен Советской армией и принуждён к работе в секретной "шарашке" на благо советской науки.

Аналогичная судьба постигла и двух талантливых немецких авиаконструкторов, братьев Вальтера и Реймара Хортенов. Они были перевезены в СССР и оставлены для работ над экспериментальными летательными аппаратами.

В 1938 году Орсон Уэллс организовал радиопостановку романа Герберта Уэллса "Война миров". В нескольких маленьких американских городках слушатели приняли постановку за реальные сводки новостей по радио, что спровоцировало панику среди местных жителей. Эта история была осмеяна американскими газетами и стала известна всему миру. По версии Джейкобсен, Сталин знал об этой истории и решил использовать "эффект "Войны миров" для дестабилизации Америки. В то время отношения между недавними союзниками ухудшались не по дням, а по часам. При этом СССР не располагал даже теоретической возможностью вторгнуться в США. Единственным вариантом подорвать стабильность противника для него стала фальсификация инопланетного вторжения.

Согласно плану, для операции было отобрано несколько подростков 12–14 лет. Менгеле должен был сделать им пластические операции и увеличить головы и глаза, чтобы они напоминали гуманоидов (Джейкобсен описывает их как "людей — морских свинок"). Затем их посадили в дистанционно управляемый сверхсекретный аппарат в форме летающей тарелки, сконструированный братьями Хортенами. Они должны были совершить посадку посреди крупного американского города на глазах у тысяч свидетелей. Это "инопланетное вторжение" вызвало бы панику, обвал биржевых индексов и другие неприятные события. Однако во время полёта над Нью-Мексико аппарат угодил в сильную грозу, контроль за ним был потерян, диск разбился. Именно эти тела и обломки и видели свидетели.

Разоблачение

Фото © Getty Images / ed Soqui / Sygma via Getty Images

Джейкобсен утверждала, что главным источником, от которого она получила эти материалы, стал некий инженер и "ветеран Манхэттенского проекта". Однако его имя она категорически отказалась называть, а после публикации книги столкнулась с волной критики за использование, мягко говоря, сомнительных источников. Некоторые из рецензентов указали на то, что похожие версии ранее уже озвучивались на интернет-форумах либо шутниками, либо совсем уж маргинальными конспирологами. Поэтому Джейкобсен либо слишком доверчива к своим источникам, либо слишком ленива, чтобы их проверить.

Кроме того, практически каждый пункт этой версии состоит из откровенных подтасовок. В 50–60-е годы в условиях всеобщей секретности некоторые из них нельзя было бы однозначно разоблачить. Однако в наше время судьбы всех фигурантов этой истории отслежены едва ли не поминутно и не вызывают сомнений.

Менгеле никогда не находился на территории СССР. В конце войны он был пленён американцами, но, поскольку его имя поначалу не фигурировало в списках важных преступников, он был отпущен. До 1949 года он жил в западной части Германии под чужим именем, а затем раздобыл документы Красного Креста на чужую фамилию и эмигрировал по ним в Аргентину.

Кроме того, Менгеле никогда не занимался пластической хирургией и изменениями внешности. Областью его интересов были генетические аномалии и репродуктивная сфера. Приглашать его для проведения пластической операции было абсолютно бессмысленно, с тем же успехом можно было позвать первого встречного.

Выгрузка трофейного Horten Ho 229 V3 военнослужащими армии США, август 1945-го. Фото © Wikipedia

Братья Хортены действительно прославились своими экспериментальными самолётами. Славу им принёс Horten Ho IX — реактивный самолёт, сконструированный по схеме "летающее крыло". В то время самолёты выглядели совершенно иначе и подобный планер действительно смотрелся экзотически и даже инопланетно. Некоторые исследователи считали, что наблюдавшиеся после войны в США НЛО на самом деле были экспериментальными самолётами Хортенов, созданными уже в США. Однако в действительности братья не оказались ни в Америке, ни в Советском Союзе. Один из них эмигрировал после войны в Аргентину, а второй остался в западной части Германии.

Ни один из первоначальных свидетелей, видевших аварию 1947 года, не сообщал ни о каких телах гуманоидов. Эти свидетельства появились спустя 30 лет от откровенно сомнительных персонажей. Наконец, совершенно неочевиден смысл столь сложной операции. Если бы в СССР действительно разработали подобный аппарат, да ещё и дистанционно управляемый, его бы сразу же засекретили настолько, что о нём знало бы лишь несколько человек. И уж точно не стали бы отправлять новейшую разработку в руки противника ради сомнительного эффекта пятиминутной паники.

Очевидно, что версия Джейкобсен несостоятельна. При множестве аргументов против нет ни одного убедительного довода в её пользу, за исключением сомнительных слов неназванного инженера. Который, возможно, просто выдуман ради придания очередной Розуэлльской сенсации хоть какой-то правдоподобности.