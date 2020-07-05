Шокирующие обычаи славян на Ивана Купалу

Праздник Ивана Купалы (или Купальскую ночь) славянские племена праздновали в день летнего солнцестояния, когда день был самым длинным, а ночь — коротка.

Славяне в древности верили, что в этот день природа поворачивается на осень, на смерть, и поэтому праздник этот был непростым. В народе его называли "бешеной ночью", а закончиться он должен был утоплением Ваньки — чучела, изображавшего божество Купалу. В некоторых случаях чучело Купалы заменяли украшенной лентами берёзкой, которая олицетворяла жизненные силы весны.

Немного эротики

Подготовка к празднику начиналась загодя. Мужчины рубили и приносили в сёла берёзы — где одну, а где несколько, до пяти-шести деревьев. Они устанавливали их на определённом месте, неподалёку от водоёма, ставили столы. Женщины постарше готовили угощения, а молодые замужние женщины, которые недавно родили, и особенно девицы приступали к обряду кумовства. Мужчины к этому обряду не допускались.

Девушки наряжали берёзки, украшали их лентами и плели венки. Чтобы покумиться, замужние женщины и незамужние девицы целовались через венки. Этнографы отмечают, что главной целью подобного "кумовства" становилась передача жизненной силы, способности к деторождению и объединение женщин в некое подобие одного женского божества, жаждущего продолжения рода.

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Явление это было массовым, но кумовство длилось недолго: через неделю женщины и девушки раскумовлялись на этом же месте. Эротики в этом уже не было никакой — они пели определённые обрядовые песни.

Впрочем, в других селениях покумившиеся девушки и женщины год считались лучшими подругами — до следующего праздника.

Воровали Ваньку

Не принимали парни участия и в создании чучела Ивана Купалы, или Ваньки. Девушки сами ставили шест, крепили перекладину, вместе с подругами наряжали чучело в мужскую одежду и набивали его травой, причём обязательно цепляли морковку вместо мужского достоинства.

У парней была другая задача — отобрать и заломать берёзку или сломать чучело. Очевидно, это олицетворяло грубую мужскую силу, вторгавшуюся в женское лоно. Недаром глагол "заломать" на Руси часто употреблялся как аналог сексуального обладания женщиной. А деревце могло символизировать девичество.

Подобные обряды до сих пор сохранились в селе Преображенка Кемеровской области. Там старожилы и сейчас рассказывают о том, как молодёжь из разных сёл крала друг у друга Ваньку и отбивала его назад.

Выбирали вещунью

Константинопольский дьякон Феодор Вальсамон писал, что многие обряды славян перекликались с обрядами греческих мистерий. Он описывал обряд выбора "первородной девицы", который практиковали "дикие племена", живущие на побережье Чёрного моря. Якобы на Купалу сам дьявол наделял эту девицу даром пророчества — и в праздник желающие погадать клали в сосуд с узким горлом разные предметы и задавали девице вопросы. Та вынимала предметы из кувшина — и это считалось ответом на вопрос.

Николай Сперанский. Купальский хоровод 1992 г. Фото © liveinternet.ru

Этот древний обычай практиковался в Полесье, где в сёлах молодёжь выбирала самую красивую девицу, с которой затем срывали одежду, распускали ей волосы, украшали её гирляндами цветов и заставляли пророчествовать.

Устраивали "праздник мокрых маек"

Праздник был самым тесным образом связан с водой. После прыжков через костёр парни одевались в старую одежду, шли с вёдрами на реку и начинали всех "пачкать" — набирали в вёдра самую грязную, мутную воду, возвращались в селение или к костру и обливали грязной водой всех, кого видели. Разумеется, на первом месте были женщины и девушки. Те не оставались в долгу — бежали на реку отмываться, брали с собой ёмкости для воды и в свою очередь "умывали" парней.

Колдовали и жгли ведьм

Славяне верили, что именно на Ивана Купалу можно узнать, кто из односельчанок — ведьма. Считалось, что ей может быть одна из женщин, которые отказываются праздновать вместе с односельчанами.

Именно в эту ночь колдуньи "заламывали" колоски на поле тех соседей, кому хотели навредить. Считалось, что урожая на поле не будет, а если хозяин поля притронется к заломленному пучку колосьев или срежет его косой, то непременно умрёт. "Как пошёл с поля, так на обратном пути и помер", "Тут-то его молнией и прибило!" — рассказывали вплоть до XX века крестьяне Псковской губернии.

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Для совершения обряда ведьма должна была зайти на поле задом наперёд или даже ногами вверх, на руках. Тут-то их и могли подловить односельчане.

Кроме этого, верили, что в ночь на Купалу ведьмы превращаются в свиней, поэтому встреча со свиньёй этой ночью считалась плохой приметой.

Чтобы защитить дом и выявить ведьму, селяне сыпали на порог конопляное семя — верили, что ведьма не сможет переступить через порог. Часто конопляным семенем пересыпали дороги и защищали им пастбища. Была верная примета: если в ночь на Купалу начать трясти коноплю и рядом окажется женщина — она обязательно ведьма.

Занимались групповухой

Праздник справляли бурно: возле чучела на шесте разводили костёр, прыгали через него, пировали за столами, а захмелев — предавались групповому сексу. Изменой мужу это не считалось. Утром замужние женщины старались выкупаться в росе, чтобы "очиститься".

Топили покойников

Обрядовая часть праздника заканчивалась утоплением в воде чучела Ивана Купалы или наряженной берёзки — последнюю девушки разрывали руками и бросали в реку. В обязательном порядке все участвующие в празднике окунались в воду.

Этнографы считают, что этот обряд был отголоском древнего обычая жертвоприношения. А советский археолог Борис Рыбаков считал, что климат на Руси в древности был теплее и на Купалу славяне приносили девушек в жертву водяным ящерам, которые обитали в реках и озёрах Древней Руси.

Если лето было засушливым, то на Купалу проводили обряд утопления покойников — носили вёдрами воду на могилы предков и обильно поливали их. В христианские времена для этой цели выламывали кресты на могилах и заливали оставшиеся ямы водой — считали, что покойники могут поспособствовать осадкам, лишь бы их оставили в покое.

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