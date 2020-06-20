Плевальщики репы. Как славяне сажали богатырские продукты и в чём заключались секреты народной посадки.

Выплюнуть, чтобы точно взошло

Традиционный посев семян — это не про репу. Семена репы очень мелкие (в одном килограмме больше миллиона (!) семян). Заглублять их в землю нельзя — у ростка не будет сил взойти из-под большого слоя земли, поэтому и нужно распределять семена только по поверхности земли. Но комки свежевскопанной почвы под действием первого же дождя размоются и погребут под собой мелкие семена, что тоже приведёт к неурожаю. Как же добивались хорошего урожая репы наши предки? Сначала ждали дождя, затем на сырое поле выходили специальные "плевальщики", которые набирали в рот семена, своей слюной ещё раз специально смачивали их во рту и расплёвывали. Так сырые семена попадали на землю, что давало дополнительную гарантию дружного всхода. Профессия "плевальщиков", кстати, считалась на Руси очень почитаемой.

— Мы однажды надумали сеять репу современным способом: наклеили семена на бумажные ленточки и посадили, — рассказывает жительница Подмосковья Людмила Рухляда. — Так вот на грядке размером 1х5 м взошла лишь одна репка. Больше подобных экспериментов мы не проводили. Используем только дедовский метод с выплёвыванием семян. Затем посеянные семена необходимо увлажнить из лейки и укрыть полиэтиленовой или любой другой плёнкой.

Целебная сила репы

Несмотря на то что репа традиционно считается русским овощем, во многих странах, например во Франции, Америке, Индии, Японии, репа до сих пор пользуется любовью кулинаров и часто оказывается на обеденном столе. В России же только в последние годы репа вновь начала обретать популярность как альтернатива крахмалистому картофелю.

Издавна репу ценили не только как продукт питания, но и как лечебное средство. Целебная сила репы, в отличие от дорогих лекарств, была доступна всем.

Фото © Shutterstock

В сырой репе очень высокое содержание витамина C — вдвое больше, чем в каком-либо другом корнеплоде. Витамины B1, B2, B5, PP, провитамин A (особенно в жёлтой репе), легко усваивающиеся полисахариды, стерин (элемент, необходимый при лечении атеросклероза). В репе содержится редкий элемент глюкорафанин — растительный аналог сульфорофана, обладающий противораковыми свойствами. Этот элемент содержится только в репе и различных видах капусты: брокколи, кольраби и цветной. В репе содержатся редкие микроэлементы и металлы: медь, железо, марганец, цинк, йод и многие другие. Фосфора в репе содержится больше, чем в редисе и редьке, а серы, необходимой для очистки крови и растворения камней в почках и мочевом пузыре, не встретить ни в одном другом привычным российском овоще. Содержащийся в большом количестве магний помогает организму накапливать и усваивать кальций. В репе даже содержится природный антибиотик, задерживающий развитие некоторых грибков, в том числе и опасных для человеческого организма (не действующий, правда, на кишечную палочку и стафилококки). Этот уникальный овощ даже помогал при зубной боли (отваром из репы полоскали рот). К тому же репа является низкокалорийным продуктом, она насыщает организм, но и не даёт появляться лишним килограммам.

Посадил дед репку

До XVIII века репа была ежедневной пищей на столах и бедняков, и богачей не только в России, но и во всей Западной Европе. Её ели 12 месяцев в году.

Репа была свидетельницей и участницей большинства событий в истории человечества. Блюда из неё готовили в Древнем Египте, Финикии, Шумере, Вавилонии, Персии, Древней Греции и Римской империи, Европе, Азии и России.

Фото © Shutterstock

Сажали её повсеместно на полях, которые назывались репищами. А первый день уборки урожая именовался репорезом. Что примечательно, за посевной сезон можно было получить два урожая. Первый раз репу засеивали в конце апреля, а собирали в конце июня — начале июля. Эта молоденькая репа имела потрясающий вкус, но не хранилась долго. Второй раз репу засеивали в июне-июле и собирали урожай в сентябре, это крупная репа, которая выдерживала долгое хранение.

О репе сложено великое множество пословиц и поговорок, песен и сказок: "Хороша девка, как мытая репка", "В землю крошки, а из земли лепёшки" (репу часто называли "зелёными лепёшками"), "Проще пареной репы"…

В неурожайные годы, когда рожь вымерзала, этот овощ заменял хлеб. В России это был самый дешёвый овощ. Отсюда поговорка: "Дешевле пареной репы".

Первое, второе и квас

В отличие от картофеля репа годилась для приготовления и первого, и второго, и третьего. Кроме приготовления репницы — похлёбки из этого овоща — и знаменитой пареной репы корнеплод жарили, тушили, вялили, использовали для начинки пирогов и даже особого вида кваса.

Однако сегодня современным хозяйкам не всегда понятно, что делать на кухне с этим овощем.

Подсказываем: просто сырую репу можно добавлять в свежие салаты, можно фаршировать, запекать и добавлять в супы. Также легко готовится варёная на пару репа (пареная).

Пареная репа

Для приготовления пареной репы (или репы на пару) нужно порезать корнеплод на тонкие кружочки, залить всё водой или молоком, добавить сливочное масло и щепоть соли и поставить томиться в духовку минут на 40 при умеренном или слабом жаре.

Другой способ — "сковородочный". Репа вместе с другими овощами нарезается кубиками или пластинками, как удобней, и тушится под крышкой. Можно добавить молоко и сливочное масло. Принцип приготовления схожий с приготовлением овощного рагу.

Третий способ: положить в пароварку целые репы и "парить" около 20 минут, после чего очистить, тонко порезать, приправить и подавать.

Как сохранить урожай

Всходам репы вредят земляные блошки, поэтому растения необходимо опылять табачной пылью, древесной золой, горчичным порошком, настоем перца. Ещё один опасный вредитель — капустная муха. Посаженный рядом с корнеплодами сельдерей отпугнёт её. Как только появятся семядольные листики, всходы надо проредить, оставив в каждом гнезде самое сильное растение. При этом желательно, чтобы растения находились в рядках на расстоянии 6–10 см друг от друга.

Уже созревшую репу убирают до наступления заморозков. Лучше всего выбирать корнеплоды диаметром 5–8 сантиметров. Недозревшие или переросшие корнеплоды хранятся плохо. Механические повреждения тоже заметно снижают лежкоспособность репы, так как повреждения у неё не затягиваются. При повышенной температуре такие овощи начинают загнивать.