На Украине лесной пожар уничтожил больше сотни домов, пять человек погибли — видео

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В Луганской области Украины лесные пожары уничтожили более ста домов, погибло пять человек, пострадало девять. Об этом сообщила Государственная служба страны по чрезвычайным ситуациям.

Днём 6 июля пламя охватило около 50 гектаров леса вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды огонь распространился на дачные кооперативы и соседний посёлок Смоляниново. Температура воздуха в момент происшествия составляла плюс 38 градусов, а порывы достигали 25 метров в секунду.

Пожар уничтожил 80 летних домов и 45 жилых зданий, огнеборцам удалось не допустить возгорания церкви. Население эвакуировали.

В тушении участвовало 386 человек и 90 единиц техники. На помощь было направлено ещё 37 цистерн и 220 пожарных из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. Возгорание в селе Смоляниново удалось локализовать.

Также верховой пожар охватил ещё около 40 гектаров леса возле посёлка Капитаново. Там, чтобы не допустить распространения пламени на жилые дома, работает 63 спасателя и 16 машин.