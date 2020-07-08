Тимошенко заявила, что украинцев "жестоко обманули" на президентских выборах в 2019 году

Председатель фракции "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что украинцев обманули на президентских выборах 2019 года, и отметила, что её команда готовит антикризисный план выхода из сложившейся в Незалежной ситуации.

— Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах, как поставили людей, которые являются марионетками: они не самостоятельные, — подчеркнула политик в эфире телеканала "112".

Тимошенко добавила, что на Украине есть уникальные плодородные земли, где можно выращивать овощи и фрукты, однако страна закупает сельхозпродукцию из-за рубежа и скоро будет импортировать всё необходимое для жизни.

Лидер "Батьковщины" подчеркнула, что бороться можно и нужно, граждане должны знать, что происходит с их страной, и защищать самих себя.