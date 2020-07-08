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Байден предложил ограничить импорт товаров из России и Китая

Он считает, что нужно разработать новые подходы к безопасности снабжения.

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Фото © AP Photo / Evan Vucci

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил ограничить импорт товаров из России и Китая для Штатов и стран-союзников. Это следует из текста его плана, опубликованного на сайте предвыборного штаба.

Ни сами США, ни союзники не должны зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия, — говорится в тексте документа.

Байден предлагает разработать новые подходы к безопасности снабжения и обновить правила торговли.

Большее внимание в документе уделено Китаю. По словам кандидата в президенты, Пекин создаёт барьеры для поставок сырья американским компаниям. Их "нужно привлечь к ответственности", заявил Байден, но не уточнил, как именно.

Ранее сообщалось, что Байден набрал необходимое количество голосов для официального выдвижения в президенты.

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