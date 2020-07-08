"Волн нет". Онищенко раскритиковал популярное выражение про коронавирус

Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко раскритиковал использующих выражение "вторая волна" в отношении распространения коронавируса.

— День работника морского и речного флота был 5 июля, в воскресенье. О волнах говорят именно эти люди — моряки, речники, — цитирует его ТАСС.

Онищенко уточнил, что волн у эпидемиологов не бывает. Это называется эпидемическим процессом, заявил зампред, призвав "не вульгаризировать" науку эпидемиологию.

По словам бывшего главного санитарного врача страны, существует лишь эпидемический или пандемический подъём заболеваемости, а также единичные случаи распространения инфекции.