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"Волн нет". Онищенко раскритиковал популярное выражение про коронавирус

Он отметил, что о волнах говорят обычно моряки.

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Фото © Pixabay

Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко раскритиковал использующих выражение "вторая волна" в отношении распространения коронавируса.

День работника морского и речного флота был 5 июля, в воскресенье. О волнах говорят именно эти люди — моряки, речники, — цитирует его ТАСС.

Онищенко уточнил, что волн у эпидемиологов не бывает. Это называется эпидемическим процессом, заявил зампред, призвав "не вульгаризировать" науку эпидемиологию.

По словам бывшего главного санитарного врача страны, существует лишь эпидемический или пандемический подъём заболеваемости, а также единичные случаи распространения инфекции.

Ранее вероятность второй волны CoViD-19 в Москве оценил мэр столицы Сергей Собянин.

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