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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1195 пациентов

Выздоровевшие могут стать донорами плазмы.

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Фото © ТАСС / EPA

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 160 913 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1195 пациентов, — уточнила вице-мэр.

После курса лечения доктора проводят специальные исследования для подтверждения отсутствия инфекции в организме пациента. Все выздоровевшие, которые после выписки должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации врачей.

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