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Президент Бразилии объявил журналистам, что болен коронавирусом, и снял маску. Теперь они хотят его засудить

Глава южноамериканского государства нарушил рекомендованный врачами режим изоляции.

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Фото © Facebook / jairmessias.bolsonaro

Бразильская ассоциация прессы (ABI) подаст иск к президенту страны Жаиру Болсонару в Верховный суд. Журналисты обвинили политика в том, что он подверг их риску заражения коронавирусом — о своём инфицировании глава государства сообщил в ходе пресс-конференции, передаёт Latin American Herald Tribune.

Несмотря на то что он знал, что заражён CoViD-19, президент Жаир Болсонару продолжал действовать преступно и подвергать опасности жизнь других людей, — подчеркнул президент ассоциации Паулу Жерониму де Соуза.

Де Соуза отметил, что бразильский лидер нарушил рекомендованный докторами режим изоляции и пригласил представителей дружественных СМИ, чтобы лично проинформировать их о своём заражении вирусом. Более того, в ходе мероприятия он снимал маску.

Журналисты считают, что Болсонару нарушил статью уголовного кодекса о передаче серьёзного заболевания другим людям и подверг жизнь или здоровье других людей прямой и непосредственной угрозе.

Напомним, президент Бразилии заподозрил у себя коронавирус из-за поднявшейся температуры и снижения уровня кислорода в крови. Тест на наличие CoViD-19 в организме показал положительный результат. Сейчас Болсонару принимает гидроксихлорохин для лечения инфекции.

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