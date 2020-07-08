Москвичей предупредили о риске ухудшения здоровья из-за резкой смены погоды

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил жителей столицы о возможном ухудшении состояния здоровья из-за резкой смены погоды во второй половине недели. Об этом сообщает агентство "Москва".
— Похолодание означает и снижение атмосферного давления. Когда изменение параметров окружающей среды происходит медленно, человек успевает более-менее адаптироваться, а резкие перепады — это всегда стресс для организма, — сказал Тяжельников.
Медик отметил, что особенно влиянию подвержены люди с сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями. У них может повыситься давление, появиться головная боль и тошнота. Тяжельников рекомендовал воздержаться от управления автомобилем, занятий спортом и от авиаперелётов. Также следует избегать переутомления и стрессов. По словам специалиста, при себе стоит иметь лекарства на случай обострения заболевания.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что со второй половины недели в Москве температура воздуха резко понизится на 7–8 градусов. Сегодня же в столице из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности — воздух днём прогреется до плюс 28 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до 12 градусов.
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