Москвичей предупредили о риске ухудшения здоровья из-за резкой смены погоды

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил жителей столицы о возможном ухудшении состояния здоровья из-за резкой смены погоды во второй половине недели. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Похолодание означает и снижение атмосферного давления. Когда изменение параметров окружающей среды происходит медленно, человек успевает более-менее адаптироваться, а резкие перепады — это всегда стресс для организма, — сказал Тяжельников.

Медик отметил, что особенно влиянию подвержены люди с сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями. У них может повыситься давление, появиться головная боль и тошнота. Тяжельников рекомендовал воздержаться от управления автомобилем, занятий спортом и от авиаперелётов. Также следует избегать переутомления и стрессов. По словам специалиста, при себе стоит иметь лекарства на случай обострения заболевания.