"Увидела такой ужас на лице". Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

Подруга актёра Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП, ресторатор Татьяна Беркович рассказала, что одной из первых приехала на место аварии на Смоленской площади.

— Увидела Мишу в полицейской машине, он сидел на заднем сиденье. Подошла и спросила у него: "Ты как?" И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове, — поделилась она в беседе с изданием "СтарХит".

По словам Беркович, артист попросил её отправиться в больницу, куда увезли пострадавшего в ДТП Сергея Захарова. Ресторатор отметила, что первым в медучреждение приехал начальник водителя фургона, а позже — гражданская жена Ирина. Врачи сообщили, что мужчина тяжело травмирован, "но не при смерти". Никто не думал, что Сергей умрёт, подчеркнула подруга Ефремова.

Беркович также рассказала, что актёр корит себя за случившееся и "будет корить до конца своих дней". Сейчас Ефремов находится в очень тяжёлом моральном состоянии. Ресторатор заявила, что артист никогда не позволял себе садиться в пьяном виде за руль и не является запойным алкоголиком. К тому же, отметила подруга актёра, Ефремов "может изобразить такого пьяного, как делает в кино".