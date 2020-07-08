В среду в Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности

Облачная и жаркая погода ожидается в Москве в среду, 8 июля, воздух днём разогреется до плюс 28 градусов, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Из-за жары в столице объявлен оранжевый уровень опасности. Местами возможен кратковременный дождь. К ночи столбики термометров опустятся до 12 градусов.

В Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности, ожидаются грозы и ливни. Днём 24–29 градусов тепла, на востоке области до 33, на западе не выше 23 градусов и дожди. Ночью похолодает до плюс девяти. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с.