В Красноярском крае туристка погибла, пытаясь сделать селфи на горе

В Красноярском крае туристка упала с горы и разбилась, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает интернет-газета Newslab со ссылкой на краевой центр ГО и ЧС.

Инцидент произошёл в десяти километрах от посёлка Курагино на горе Ойха. Туристы заинтересовались видом и захотели сделать несколько снимков.

— При очередном фотоснимке одна из девушек оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла, — рассказали в центре.

Спасатели нашли тело погибшей и передали его сотрудникам полиции.

В центре ГО и ЧС напоминают, что любителям селфи стоит быть осторожными вдвойне, так как камера смартфона значительно сужает обзор и можно не заметить подстерегающих рядом опасностей.