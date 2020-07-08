Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Красноярском крае туристка погибла, пытаясь сделать селфи на горе

Девушка упала с 50-метровой высоты.

86

Гора Ойха. Фото © Russian. travel

В Красноярском крае туристка упала с горы и разбилась, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает интернет-газета Newslab со ссылкой на краевой центр ГО и ЧС.

Инцидент произошёл в десяти километрах от посёлка Курагино на горе Ойха. Туристы заинтересовались видом и захотели сделать несколько снимков.

При очередном фотоснимке одна из девушек оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла, — рассказали в центре.

Спасатели нашли тело погибшей и передали его сотрудникам полиции.

В центре ГО и ЧС напоминают, что любителям селфи стоит быть осторожными вдвойне, так как камера смартфона значительно сужает обзор и можно не заметить подстерегающих рядом опасностей.

Ранее аналогичный случай произошёл в Кузбассе. 13-летний мальчик погиб, упав с опоры ЛЭП.

Выбор редакции

Loading...