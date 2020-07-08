Вирусное облысение. Эндокринолог объяснила потерю волос у заражённых CoViD-19

О "просвечивающейся" голове, грамотном лечении и о масках с красным перцем рассказала трихолог, специалист Национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России Людмила Бобровская.

Как CoViD-19 может привести к выпадению волос?

— В нашей стране не проводилось каких-то исследований на тему того, как ковид-инфекция может быть связана с выпадением волос. Но мы можем предположить, что действительно взаимосвязь есть. Даже если пациент говорит, что у него бессимптомно протекала ковид-инфекция, всё равно какие-то изменения в организме происходили. Это может быть и дыхательная недостаточность на клеточном уровне, и нарушение кровообращения. Всё это приводит к тому, что если есть какие-то эндокринные заболевания, то происходит декомпенсация эндокринных заболеваний — это с одной стороны. И какие-то гормональные изменения непосредственно могут привести к выпадению волос. Опять же, мы знаем, что ковид-инфекция — это стресс для любого человека, и, безусловно, стресс должен повлиять на весь организм и иммунную систему. А стресс также вызывает и выпадение волос.

Даже если речь не идёт о ковид-инфекции, то патологии со стороны щитовидной железы — либо это гиперфункция, то есть тиреотоксикоз, либо гипофункция, гипотериоз, — они могут сами по себе вызывать выпадение волос. То есть пока мы не нормализуем функцию щитовидной железы, мы не получим хорошего результата. Пока мы не компенсируем функцию щитовидной железы, приостановить выпадение волос невозможно.

Я не могу сказать, что ковид поражает клетки щитовидной железы, по крайней мере, я таких исследований не читала. Мы можем предположить, что нарушается её функция, потому что, когда есть какая-то органическая патология, то есть поражается любой орган, — это одно. Но может просто без поражения органа нарушиться его функция, в данном случае щитовидной железы, — это совсем другое.

Как и при любой другой инфекции, в качестве ответа организма на перенесённую инфекцию мы ожидаем увидеть реакцию в виде выпадения волос где-то через два-три месяца. Волосяные фолликулы — это всё-таки отдельный орган, который тоже очень чувствителен ко всему, к воспалению. Где возникает воспаление, там развивается оксидативный стресс, и вот эта реакция — она как раз отсроченная, то есть под действием любого триггера она клинически начинает проявляться через выпадение волос в среднем через два-три месяца после любого неблагоприятного фактора.

Как выявить причину выпадения волос?

— Когда пациент приходит на трихологический приём, мы его обследуем полностью. Мы делаем общий клинический анализ крови, чтобы исключить в первую очередь дефицит железа, потому что это одна из наиболее частых причин выпадения волос. Затем — биохимический анализ крови: смотрим, есть ли там у нас изменения со стороны печёночных ферментов, потому что заболевания печени и хроническая интоксикация тоже могут являться одной из причин выпадения волос. Обязательно исследуем микроэлементы, витамины, эндокринный статус обязательно оцениваем, в первую очередь оцениваем общую функцию щитовидной железы, гормональный статус. Если есть какие-то изменения в гормональном профиле, это тоже обязательно учитывается и проводится коррекция гормональных изменений.

Также обязательно проводим трихоскопию, которая позволяет нам с помощью трихоскопа оценить состояние кожи, оценить структуру волос, волосяные фолликулы, состояние сосудов кожи головы. И желательно проводить фототрихограмму — это более расширенный метод: небольшой участок на коже волосистой части головы выбривается, а через 48 часов пациент повторно приходит на осмотр, и мы делаем повторную трихоскопию, чтобы оценить количество волос в процентном соотношении по специальной программе. Эта программа позволяет понять более точно тип выпадения волос. Оценив состояние кожи головы, мы можем увидеть, есть ли воспаление на коже головы, можем увидеть, есть ли у нас рубцевание кожи, можем увидеть признаки андрогенетического выпадения волос.

Существует несколько типов выпадения волос. К примеру, телогеновое (вызванное болезнями, травмами, применением каких-то препаратов, неправильным питанием. — Прим. Лайфа), андрогенетическое (передающееся по наследству. — Прим. Лайфа). Как правило, выпадение волос бывает смешанного типа. Допустим, выпадение волос по женскому типу — это клиническая форма — и телогеновое выпадение, такое тоже бывает.

Как это лечится?

— После оценки статуса пациента, в зависимости от того, какие изменения мы находим, мы проектируем состояния, которые у него выявляются. Это что касается назначения препаратов внутрь. Если выявлен дефицит железа, мы восполняем его, если выявлены нарушения функции щитовидной железы, мы, соответственно, корректируем это.

То есть сначала мы назначаем противовоспалительную терапию. После того как снизится воспаление, снизится процент потери волос, мы потом уже назначаем препараты, стимулирующие рост волос. Либо это наружная терапия, либо это плазмотерапия, либо это мезотерапия — в зависимости от того, к чему пациент готов и что ему клиника готова предложить.

При трихоскопии мы чётко видим, если есть признаки воспаления кожи головы в виде усиления сосудистого рисунка, отёка, перифолликулярного воспаления, и в этом случае мы обязательно назначаем противовоспалительную местную терапию в дополнение к общей терапии. Но только наружными средствами получить хороший результат невозможно.

Эффективны ли всевозможные маски для волос?