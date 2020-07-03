Пневмонии нет, зато волосы выпали. Сюрпризы бессимптомного CoViD-19

По словам доктора медицинских наук Виктора Зуева, коронавирус может незаметно поражать самые разные органы и ткани. И предсказать это практически невозможно.

Недавно хирург и косметолог Эльмира Ханджян поделилась в "Твиттере" интересным наблюдением. По её словам, она ранее перенесла CoViD-19 и он прошёл у неё "более-менее бессимптомно". А спустя какое-то время врач заметила, что у неё стали сильно выпадать волосы.

Не просто выпадать — волосы были везде. Проводя рукой по голове, обнаруживала, что между пальцами оставались клочья волос Эльмира Ханджян Хирург, косметолог

Фото © Twitter / EdkiyGoblin

По словам медика, это фото она сделала после того, как слегка провела рукой по волосам. Сначала она списывала это на стресс, некачественную водопроводную воду и даже на краску для волос, однако в итоге всё же решила пройти обследование.

Но потом я приняла и призналась себе и как человек и как врач, что выпадение патологическое, это не случайность и не временная вещь.



Поверьте, это страшно, когда ты проводишь по голове и вся рука в волосах, когда прочесываешь прядь и на расческе тонна волос. pic.twitter.com/SunWZwExlj — EdkiyGoblin (@EdkiyGoblin) July 1, 2020

Как пояснила врач, анализы показали повышенный уровень тиреотропного гормона (ТТГ). Что это такое? Это такой, скажем так, гормон-будильник. Он вырабатывается гипофизом и посылает сигналы щитовидной железе, чтобы она, в свою очередь, не забывала о своих трудовых обязанностях. А именно — о производстве другого гормона — тироксина. Крайне и чрезвычайно нужного всем нам для обмена веществ. Без него питательные вещества не будут как следует усваиваться организмом, а станут только зря накапливаться, а значит, человек начнёт полнеть. Так вот, если того первого (сигнального) гормона очень много, это часто означает, что второго (полезного) — очень мало. То есть гипофиз кричит щитовидной железе: "Щитовидка, ты спишь? Вставай, хозяин объелся, он съел вообще всё, честно!"

А если щитовидка зрачками на свет так-таки и не реагирует, для этого есть специальное умное название — гипотиреоз. И в том числе из-за него выпадают волосы.

Как следует из публикации, такой диагноз и поставили её автору. Отмечается, что неожиданный поворот эта история получила после того, как знакомый врач поинтересовалась: "Эльмира, ты случайно ковидом не болела?"

Я рассказала своему эндокринологу о том, как болела ковидом, и дальше всё стало складываться как пазл. Эндокринолог мне всё объяснила на пальцах. Оказывается, ковид может влиять на эндокринную систему и порой приводит к повышению ТТГ, что, в свою очередь, ведёт к транзиторному (т.е. временному) "нетироидному гипотиреозу" Эльмира Ханджян Хирург, косметолог

Сам по себе факт связи потери волос с коронавирусом — по сути, не такая уж и сенсация. Достаточно широко известно, что к таким последствиям приводят и многие другие инфекции. Здесь важна деталь, обозначенная в самом начале, — "более-менее бессимптомный" ковид. Человек не заболевает пневмонией. И вообще с ним не случается ничего серьёзного. И вдруг начинаются какие-то проблемы со здоровьем. По мнению известного вирусолога, доктора медицинских наук Виктора Зуева, коронавирус вполне может преподносить подобные сюрпризы.

Вот это выпадение волос очень может быть, потому что этот вирус, даже пребывая в условиях такого латентного состояния, может тихо и незаметно вызывать какие-то изменения в организме, которые и приводят к нарушению питания волосяного покрова Виктор Зуев Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Академик Зуев в центре Гамалеи как раз и руководит отделением микробиологии латентных инфекций, то есть таких, о которых заражённый и понятия не имеет. Профессор подчеркнул, что бессимптомное носительство — вовсе не феномен, а наоборот, самое что ни на есть нормальное положение вещей. По словам учёного, любой вирус совершенно логично стремится к тому, чтобы как можно дольше жить и процветать в оккупированном организме.

Скрытая форма инфекционного процесса — это вообще в природе правило, а болезнь — это исключение, как ни покажется вам это диким. В своё время французы со свойственной им элегантностью высказывания назвали это джентльменским соглашением. Почему? Потому что это действительно обоюдовыгодная ситуация Виктор Зуев Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Правда, как мы уже поняли, иногда она для нас не так уж выгодна — с учётом некоторых побочных проявлений незаметной жизнедеятельности вируса в нашем организме. Американский биолог из Университета Джорджа Мейсона, Анча Баранова, недавно призвала вообще отказаться от определения "бессимптомный". По её мнению, правильнее говорить "человек с невыявленными симптомами".

Исследователь рассказала о случаях незаметного поражения лёгких у заражённых ковидом. Она отметила, что такие патологии время от времени неожиданно обнаруживают во время обследований совершенно по другому поводу. Анча Баранова добавила, что из-за коронавируса без каких-то болезненных проявлений может также внезапно уменьшиться функция почек. Поделилась и ещё одним примером: у совершенно здоровой беременной женщины после родов плацента оказалась насквозь поражённой CoViD-19. Как отметила Баранова, чаще всего "невыявленные симптомы" находят у молодёжи.

Академик Зуев тоже не исключает, что на фоне бессимптомного коронавируса возможны самые разные внезапные проблемы. В зависимости от того, где именно патоген предпочтёт обосноваться в каждом конкретном случае. И предсказать это, полагает учёный, пока что практически невозможно. Кстати, в этом смысле стоит вспомнить и о загадочной потере обоняния у людей, которые больше ни на что не жалуются.

Вы спрашиваете, откуда ждать опасности. Отовсюду. Мы находимся только в самом начале пути с определением свойств этого вируса. Я об этих бессимптомниках говорил с самого начала, с февраля месяца. Я говорил, что нужно выяснить количество этих бессимптомников, потому что они самые коварные во всей этой процедуре Виктор Зуев Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи