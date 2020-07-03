Глава Минздрава назвал срок возвращения к полноценной жизни после пандемии

Возвращение к полноценной жизни в России до февраля следующего года маловероятно. Такого мнения придерживается министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт "Интерфакс".

— Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелёты, полноценная работа, полноценный отдых, — сказал глава ведомства в интервью агентству.

Мурашко пояснил, что для возвращения к привычной жизни цепочка передачи вируса должна быть разорвана. Министр также ответил на вопрос, правильно ли продолжать носить маску на улице. По его словам, всё зависит от ситуации — например, на дачном участке можно обойтись без маски.

— Но если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам — здесь ношение маски является оправданным, — подчеркнул Мурашко.