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Глава Минздрава назвал срок возвращения к полноценной жизни после пандемии

В это понятие Мурашко включает походы на концерты, перелёты, отдых.

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Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Возвращение к полноценной жизни в России до февраля следующего года маловероятно. Такого мнения придерживается министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт "Интерфакс".

Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелёты, полноценная работа, полноценный отдых, — сказал глава ведомства в интервью агентству.

Мурашко пояснил, что для возвращения к привычной жизни цепочка передачи вируса должна быть разорвана. Министр также ответил на вопрос, правильно ли продолжать носить маску на улице. По его словам, всё зависит от ситуации — например, на дачном участке можно обойтись без маски.

Но если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам — здесь ношение маски является оправданным, — подчеркнул Мурашко.

В России за сутки было зарегистрировано 6718 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 667 883 случая CoViD-19. За весь период зафиксировано 9859 смертей, выздоровело 437 893 человека.

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