"Я не хочу умирать!" Мама дала честное интервью перед тем, как рак всё-таки забрал её

31-летняя Келли Смит из Чешира, Великобритания, три года назад узнала, что у неё рак кишечника. С тех пор молодая мама стойко держалась ради семьи, проходя раз за разом химиотерапию. В трёх случаях у женщины были улучшения после капельниц, но затем её состояние ухудшалось. Келли очень расстраивалась, что подвижек не видно, пока не произошло чудо — наконец-то терапия дала хороший результат, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / kickasskell

Они сказали мне, что теперь можно сделать перерыв. Я была против, я попросила сократить его. Ну или хотя бы сделать анализ крови, чтобы посмотреть, на каком я этапе. Врачи пообещали это, но так ничего и не сделали. Я была расстроена и не могла перестать плакать Келли Смит

Видео © Twitter / BBC News (UK)

Перерыв решили сделать не просто так — в стране как раз объявили карантин. Все силы были брошены на борьбу с вирусом, поэтому лечение онкобольных поставили на паузу. В своём интервью для программы Би-би-си Келли призналась, что она очень боится того, что может произойти. Ведь рак уже захватил её целиком, повредив кишечник, поджелудочную железу, печень, лёгкие и даже мозг.

Фото © Twitter / Future Dreams

Я просто в ужасе. Мне так страшно. Я не хочу умирать, я чувствую, что ещё многого не сделала в своей жизни. Мне страшно, и я очень злюсь на коронавирус, на врачей Келли Смит

Фото © Instagram / kickasskell