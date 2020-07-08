Врач объяснила, как правильно пользоваться кондиционером

В экстремальную жару кондиционер просто необходим людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и пожилым. Как правильно им пользоваться, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач высшей категории кандидат медицинских наук Ольга Крылова.

Ошибка при эксплуатации кондиционера может повлечь за собой целый ряд заболеваний, например ОРВИ или "болезнь легионеров", при которой страдают лёгкие. Последнюю вызывают микроорганизмы, обживающиеся в устройстве, потому его нужно своевременно чистить, объяснила Крылова.

Специалист отметила, что важно уметь правильно выставить режим работы кондиционера. Если в жару человек не проводит дома всё время, то разница между температурой в помещении и на улице не должна превышать пяти градусов. В случае если соблюдать правила не получается, Крылова рекомендовала отказаться от использования устройства.