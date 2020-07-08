Отдыхающие на черноморском побережье стали свидетелями мощных смерчей — видео

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После изнуряющей жары в Краснодарский край пришли ливни и град. Жителей региона и туристов предупредили о возможности появления смерчей в акватории Чёрного моря. Свидетелями воздушных вихрей стали отдыхающие на побережье в Геленджике и станице Голубицкая.

Ужасающее природное явление однако испугало не всех людей, и некоторые продолжили принимать водные процедуры. А самые смелые даже решили прокатиться на банане недалеко от столба закрученного воздуха.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что вихри поднимают столбом морскую воду. Однако смерчи не выходят на пляж, несмотря на то что в некоторых районах проходят в опасной близости от берега.