Адвокат Алибасова потребовал возбудить дело против дочери Федосеевой-Шукшиной и первого солиста "На-На"

Адвокат Олег Сухов, представляющий интересы семьи Алибасовых, попросил провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении первого солиста группы "На-На" Валерия Юрина, экс-помощника Бари Алибасова Андрея Назарова и дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольги. Соответствующее заявление юрист подал в Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО города Москвы, сообщил Лайфу PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

По мнению Бари Алибасова — младшего, весной Юрин, Назаров и Шукшина якобы вступили в сговор и решили отравить его, чтобы завладеть активами. 28 июня молодой человек пригласил музыканта и бывшего помощника в гости, чтобы узнать, зачем они систематически устраивали "алкогольные посиделки" с его отцом.

— Я пригласил их в гости, чтобы понять, это злой умысел или они просто тупые и не понимают, что убивают папу. В тот вечер я сказал им, где находится сейф и какие там документы. В ту же ночь они меня отравили, предполагаю, что было что-то подсыпано, потому что я резко отрубился. А утром обнаружил пропажу ряда документов из сейфа, — сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что подтвердить его слова могут записи с камеры наблюдения, установленной в квартире. На них якобы видно, как Андрей Назаров обыскивает шкафы и сейф.

— Из представленных Бари Бариевичем доказательств — аудиозаписей, видеозаписей, показаний свидетелей — есть основания предполагать, что у указанных лиц могли быть заинтересованность и мотив, направленные на завладение активами семьи Алибасовых, — пояснил Сухов.

По словам адвоката, совокупный срок наказания в случае возбуждения дела и успеха в суде может достигать 20 лет лишения свободы.