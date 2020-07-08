Песков прокомментировал дело подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дело Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Он отметил, что иногда и журналисты кремлёвского пула могут быть носителями определённой информации, которая расценивается как государственная тайна, но спецслужбы принимают все меры, чтобы этого избежать.
— Действующие спецслужбы делают свою работу соответствующим образом. Что касается пула, то работа устроена таким образом, чтобы исключить нарушение закона о гостайне, — сказал он, отметив, что говорить о шпионаже пока рано, так как не было решения суда.
Песков, комментируя работу Сафронова в "Роскосмосе", отметил, что в разных ведомствах — свой режим набора на должности, некоторые из них не подразумевают доступа к гостайне.
Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. С 2010 по 2019 год работал корреспондентом и спецкорреспондентом "Коммерсанта", а в 2019–2020 годах занимал должность спецкорреспондента в газете "Ведомости".
Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать арест. К слову, пока решался вопрос об аресте, в защиту журналиста у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты. Нескольких человек задержали, в том числе Ксению Собчак. Несмотря на арест, Сафронов так же остаётся сотрудником "Роскосмоса" и советником Рогозина.