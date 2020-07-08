Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Песков прокомментировал дело подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова

Пресс-секретарь президента отметил, что работа журналистов в кремлёвском пуле устроена так, чтобы исключить нарушение закона о гостайне.

115
Post cover

Фото © LIFE

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дело Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Он отметил, что иногда и журналисты кремлёвского пула могут быть носителями определённой информации, которая расценивается как государственная тайна, но спецслужбы принимают все меры, чтобы этого избежать.

Действующие спецслужбы делают свою работу соответствующим образом. Что касается пула, то работа устроена таким образом, чтобы исключить нарушение закона о гостайне, — сказал он, отметив, что говорить о шпионаже пока рано, так как не было решения суда.

Песков, комментируя работу Сафронова в "Роскосмосе", отметил, что в разных ведомствах — свой режим набора на должности, некоторые из них не подразумевают доступа к гостайне.

Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. С 2010 по 2019 год работал корреспондентом и спецкорреспондентом "Коммерсанта", а в 2019–2020 годах занимал должность спецкорреспондента в газете "Ведомости".

Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать арест. К слову, пока решался вопрос об аресте, в защиту журналиста у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты. Нескольких человек задержали, в том числе Ксению Собчак. Несмотря на арест, Сафронов так же остаётся сотрудником "Роскосмоса" и советником Рогозина.

Выбор редакции

Loading...