Песков прокомментировал дело подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дело Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Он отметил, что иногда и журналисты кремлёвского пула могут быть носителями определённой информации, которая расценивается как государственная тайна, но спецслужбы принимают все меры, чтобы этого избежать.

— Действующие спецслужбы делают свою работу соответствующим образом. Что касается пула, то работа устроена таким образом, чтобы исключить нарушение закона о гостайне, — сказал он, отметив, что говорить о шпионаже пока рано, так как не было решения суда.

Песков, комментируя работу Сафронова в "Роскосмосе", отметил, что в разных ведомствах — свой режим набора на должности, некоторые из них не подразумевают доступа к гостайне.