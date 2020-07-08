Адвокат Ивана Сафронова не увидел в материалах дела гостайны

— От нас вчера попытались такую подписку [о неразглашении] отобрать, но мы просто не дали. Дали просто подписку о неразглашении государственной тайны, но мы её не видели, эту государственную тайну, поэтому разглашать просто нечего. Говорим только то, что происходит в деле, о том, что мы видели в деле, — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".