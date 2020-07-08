Адвокат Ивана Сафронова не увидел в материалах дела гостайны

Адвокат арестованного советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, Иван Павлов, заявил, что не увидел в материалах дела своего подзащитного государственной тайны.
— От нас вчера попытались такую подписку [о неразглашении] отобрать, но мы просто не дали. Дали просто подписку о неразглашении государственной тайны, но мы её не видели, эту государственную тайну, поэтому разглашать просто нечего. Говорим только то, что происходит в деле, о том, что мы видели в деле, — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации.
Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать арест. К слову, пока решался вопрос об аресте, в защиту журналиста у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты. Нескольких человек задержали, в том числе Ксению Собчак.