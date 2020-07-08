Пригожин — о намерении Канье Уэста стать президентом США: Это чистая профанация

Иосиф Пригожин отметил, что у американского рэпера Канье Уэста есть все шансы стать главой государства, однако, по мнению музыкального продюсера, артисты шоу-бизнеса должны заниматься своим делом — музыкой. Об этом Пригожин заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

— Учитывая историю с Флойдом, Канье Уэст имеет все шансы оказаться в какой-то позиции. Вопрос другой. Это чистая профанация. Для того чтобы быть политиком, главой государства, любого, надо обладать юридическими и экономическими знаниями, международными знаниями... Политики должны заниматься политикой, а артисты шоу-бизнеса должны заниматься делом своим — музыкой, — сказал Пригожин.

В качестве аргумента в пользу того, что Канье Уэст вполне может занять должность президента США, он вспомнил Владимира Зеленского, которого избрали главой Украины, и Арнольда Шварценеггера, ставшего губернатором штата Калифорния.