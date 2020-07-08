Сделка не удалась. У московского бизнесмена украли золотые часы, которые он хотел продать за 3,5 млн — видео

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В Москве у бизнесмена прямо во дворе дома украли золотые часы с бриллиантами, когда тот приехал на сделку, чтобы продать драгоценный аксессуар.

Как стало известно Лайфу, владелец столичной компании по продаже золотых украшений не так давно приобрёл часы марки DE Grisogono за один миллион рублей. Украшение мужчина решил дополнить бриллиантовыми вставками, а после, через три недели после покупки, захотел продать драгоценность, но уже за три с половиной миллиона рублей.

На него вышла некая Ольга, которая предложила выступить в роли агента сделки за гонорар в размере 500 тысяч рублей. Женщина нашла покупателя Сергея, и первая встреча была назначена на 30 июня. Однако в тот день мужчина не согласился подписывать документы. И сделку перенесли на 3 июля, на которую, по условию Сергея, бизнесмен должен был прийти один.

В назначенный день продавец часов приехал на место встречи во двор дома на улице Мастеровой, однако там его вместо покупателя ждали двое неизвестных мужчин. Один из них ударил бизнесмена и повалил на землю, злоумышленники выхватили часы и убежали.

Правоохранителям удалось поймать "Сергея", которого на самом деле зовут не так. Участников драки пока не задержали, предположительно, они уехали из Москвы. Как сообщил Лайфу источник, Ольга продолжает поддерживать связь с пострадавшим. Она рассказала, что "Сергея" в качестве покупателя ей просто посоветовали.