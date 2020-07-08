Учёные рассказали о третьем пациенте, поборовшем ВИЧ

Третий человек в мире смог излечиться от ВИЧ-инфекции. Им стал 36-летний пациент из Сан-Паулу, который принимал антиретровирусные препараты и никотинамид (витамин В3). Об этом сообщает издание Science со ссылкой на учёных.

Отмечается, что такой способ борьбы с ВИЧ является достаточно агрессивным. Никотинамид заставляет заражённые клетки пробуждать латентный вирус, из-за чего они становятся уязвимыми для иммунитета. Во время курса лечения вирусные частицы исчезли из организма бразильца, а в марте 2019 года анализы не показали ВИЧ в крови.

Однако, чтобы окончательно убедиться в победе над болезнью, специалистам необходимо исследовать лимфатические узлы и ткани кишечника пациента из Сан-Паулу. Стоит отметить, что количество антител в организме мужчины уменьшилось до самых низких показателей, что говорит об отсутствии заражённых клеток в этих органах.